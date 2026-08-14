Минниханов посетил отремонтированный лагерь «Чайка» в Тетюшском районе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил детский оздоровительный лагерь «Чайка» в Тетюшском районе после капитального ремонта. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Здание лагеря построили в 1931 году. В разные годы в нем размещались различные социальные учреждения. В 2017 году было принято решение открыть здесь детский лагерь. Тогда же построили здание столовой и один спальный корпус.

В последующие годы на территории лагеря появились новые объекты – медпункт, контрольно-пропускной пункт, котельная и тепловые сети. В этом году здесь провели ремонтные и строительно-монтажные работы.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустаму Минниханову показали обновленные помещения лагеря. В летний сезон здесь проводят до семи смен.

Рядом с «Чайкой» находится усадьба Молоствовых – памятник республиканского значения. Это единственная в Татарстане сельская дворянская усадьба, построенная в стиле шотландских замков.

Раису Татарстана рассказали об уникальном сочетании историко-архитектурного и природного наследия усадьбы. В частности, здесь сохранились единственные в республике аллеи сибирских лиственниц протяженностью более 4 км, которым исполнилось 127 лет, а также 137-летняя горно-алтайская ель.