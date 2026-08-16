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На главную ТИ-Спорт 16 августа 2026 15:36

Рахимов: «Рубину» необходимо достраивать команду

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Рахимов: «Рубину» необходимо достраивать команду
Рашид Рахимов в 2024 году
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанскому «Рубину» необходимо достроить команду после перехода Мирлинда Даку в московский «Спартак». Такую точку зрения высказал бывший наставник татарстанского клуба Рашид Рахимов в эфире «Матч ТВ».

«Давайте вернемся к весне, когда Даку не играл два‑три месяца. Жив был „Рубин“? Всё, его продали. Мы слышали, что эта команда будет играть в атакующий футбол. Там великолепный костяк – он был и до этого. Нужно достраивать команду», – подчеркнул специалист.

Рахимов, бывший главным тренером «Рубина» с 2023 по 2026 год, также назвал Жака Сиве неплохим нападающим и предположил, что он может принести немало пользы казанской команде.

Накануне, 15 августа, «Рубин» в выездном матче четвертого тура РПЛ сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). Уже 19 августа казанцы встретятся на своем поле со «Спартаком» в матче Кубка России.

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#фк рубин #Рашид Рахимов
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