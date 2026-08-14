«Невинные погибли, а виновник выжил»: главные причины смертельных аварий в РТ

54-летний водитель не доехал до своего СНТ два километра. Пьяный, он выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу Искру», в которой семья везла двоих маленьких детей. Мать и малыши четырех и девяти лет погибли на месте, а виновник выжил. О ситуации на дорогах республики, пьяных водителях и детях на питбайках – в материале «Татар-информа».





Фото: © МВД по РТ

«Пьяный водитель погубил мать и двоих детей, а сам выжил»

Татарстан еще не оправился от шока, вызванного страшной аварией в Верхнеуслонском районе, когда на трассе столкнулись три автомобиля. 54-летний водитель Volkswagen Tiguan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где протаранил «Ладу Калину» и «Ладу Искру». В последней находилась семья: супруги везли двоих маленьких детей. Удар был такой силы, что мать и двое малышей четырех и девяти лет скончались на месте. Еще пятеро пострадавших были госпитализированы.

Айрат Самигуллин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Эта трагедия стала поводом для пресс-конференции, которая прошла сегодня в «Татар-информе», где о ситуации на дорогах республики рассказал врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин. На ДТП в Верхнеуслонском районе он выезжал лично и отдельно подчеркнул, что виновник аварии был пьян. В отношении него Следственный комитет по Татарстану уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации авто в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Виновнику ДТП сейчас грозит до пятнадцати лет лишения свободы, он не арестован, потому что и сам сейчас находится в больнице, где лечится от последствий столкновения.

«При этом водитель Tiguan не доехал до своего СНТ два километра. Это беспечность и легкомыслие в части того, что «я проскочу, меня не остановят». Но, к сожалению, его остановили не сотрудники Госавтоинспекции, а два транспортных средства. В результате погибли абсолютно невинные люди, двое из которых совсем маленькие дети, четырех и девяти лет, и их мама», – констатировал Айрат Самигуллин.

По оперативным данным, с начала года в Татарстане зафиксировано 1 808 ДТП, в которых 196 человек погибли и 2 208 получили ранения. Количество ДТП и раненых снизилось в сравнении с прошлым годом, однако на протяжении двух лет в республике растет число погибших на дорогах. В этом году – на 22 человека больше.

«Аварий становится меньше, но тяжесть последствий возрастает. Август исторически является самым аварийным месяцем. В прошлом году только за этот месяц на дорогах республики погибли 42 человека. Поэтому сейчас Госавтоинспекция принимает максимально активные меры для стабилизации обстановки», – подчеркнул Айрат Самигуллин.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Выезд на встречку и пьяные за рулем – одни из самых частых причин смертельных ДТП»

Одной из главных причин смертельных аварий остается выезд на полосу встречного движения. Айрат Самигуллин отметил, что в этой части удалось частично стабилизировать ситуацию, но цена каждой такой аварии непомерно высока. Один из таких случаев произошел 4 июля в Мамадышском районе. Водитель «Лады» в зоне действия знака «Обгон запрещен» и при наличии сплошной выехал на встречную полосу, где столкнулся с KIA.

«Дорога была сухая, а погодные условия благоприятные. Но водитель нарушил, выехал на встречку. В результате оба водителя были госпитализированы, а пассажирка KIA скончалась на месте. Водитель и пассажирка KIA двигались без нарушения ПДД. Один пострадал, вторая погибла. А виновник выжил», – уточнил он.

Уже 27 июля произошло другое ДТП по похожему сценарию. Водитель KIA выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet. Водитель и пассажир второго автомобиля погибли на месте.

«Опять же ехали ни в чем не повинные люди, ничего не подозревая. Хороший погожий денек, прекрасные погодные условия. Выезжает KIA на встречную полосу – и водителя с пассажиром Chevrolet нет в живых», – рассказал врио главы ГАИ Татарстана.

В этом году сотрудники Госавтоинспекции по РТ пресекли больше 12 тысяч нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу. Всего с начала года более 350 водителей были лишены прав за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД.

«Напомню, что за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД предусмотрен административный штраф в размере 7,5 тыс рублей или лишение права управления транспортом на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении – лишение права управления сроком на один год. Установлена и уголовная ответственность в отношении лиц, которые в третий раз подвергнуты административному наказанию и лишены права управления. Максимальное наказание для них – лишение свободы сроком до трех лет», – добавил он.

Говоря об аварийности по вине нетрезвых водителей, начальник Госавтоинспекции привел противоречивую статистику. С одной стороны, количество ДТП с пьяными снизилось на 51 случай, а погибших – на 4 человека. Но в целом с начала года по вине пьяных водителей погибли 26 человек.

«В этом году пресечено более 6 тысяч фактов управления в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, за повторное управление в состоянии опьянения установлена уголовная ответственность с максимальным наказанием до трех лет лишения свободы. Кроме того, законодательством предусмотрена конфискация авто. На сегодняшний день мы имеем порядка 170 таких конфискованных транспортных средств, которые содержатся на спецстоянках», – сообщил Айрат Самигуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Питбайк не предназначен для езды в черте города»

Одной из серьезных проблем на дорогах республики остается аварийность с участием мототранспорта. Айрат Самигуллин показал кадры, как 3 июля водитель мотоцикла на высокой скорости врезался в Audi. Его госпитализировали, но через пять суток он скончался в больнице.

«Невооруженным взглядом видно, что водитель мотоцикла едет со значительным превышением скоростного режима. Кроме того, он не обладал достаточными навыками к управлению, поскольку не сориентировался и не смог выбрать нужную траекторию движения в повороте», – прокомментировал он.

Второе ДТП произошло в Казани 26 июля. Водитель Hyundai при перестроении не предоставил преимущество мотоциклисту, в результате чего байкер погиб. Формально вина автомобилиста очевидна, но глава ГАИ призвал журналистов смотреть на проблему шире.

«В ДТП с мотоциклом в некоторых случаях вина обоюдная. Водитель автомобиля в некоторых случаях не имеет физической возможности увидеть этот мотоцикл, траекторию его движения, который едет со значительным превышением скорости, даже если он прав. Мы все понимаем, что водители мотоциклов в Казани не ездят со скоростью 60 километров в час. Скорости движения мотоциклистов в городе запредельны. Хотелось бы до мотосообщества довести эту информацию», – сказал Самигуллин.

Третий из недавних случаев произошел в Нижнекамском районе. Водитель автомобиля совершал поворот налево, но в него влетел питбайкер. Формально автомобилист не прав, но, по мнению Госавтоинспекции, питбайк вообще не имел права появляться на дороге общего пользования.

«Питбайк не предназначен для движения по дорогам общего пользования. Покрышки на питбайках не приспособлены для езды по шоссе, тормозной путь у него значительно выше, чем у обычного шоссейного мотоцикла. Водитель питбайка выехал на дорогу общего пользования, превысил скоростной режим и не смог вовремя оттормозиться», – пояснил Айрат Самигуллин.

Еще один показательный случай произошел 8 августа. Водитель поставил мотоцикл на учет, не имея права управления категорией «А», у него была только «B». Сразу после регистрации он снял госномер, чтобы не попадаться камерам, и выехал на трассу М7. На дороге он не увидел вовремя препятствие, не смог затормозить и погиб на месте.

«Человек умышленно снял госномер, прекрасно понимая, что не имеет права управления. Эти легкомысленные решения приводят к трагическим последствиям», – добавил он.

В этом году сотрудниками ГАИ пресечено больше 2 тысяч нарушений ПДД, из них почти 500 – это управление без прав категории «А». Также были задержаны 252 пьяных байкера. Только вчера в Альметьевском районе были пойманы три нетрезвых водителя мотоциклов.

«На специализированную стоянку помещены 704 мотоцикла, 219 из которых – питбайки. Мы предполагаем, что динамика роста питбайков на штрафстоянках с каждым годом будет расти, так как в прошлом году их было менее двухсот», – рассказал Айрат Самигуллин.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Почему родители не интересовались, где их дети?»

Айрат Самигуллин признался, что самая тяжелая тема в его работе – это детский травматизм. С участием детей до 16 лет в этом году было зарегистрировано 292 ДТП, 13 детей погибли, при этом 12 из них были пассажирами.

«Особую тревогу вызывает аварийность с участием детей-пассажиров. В текущем году зарегистрировано 109 ДТП, 12 погибших, 130 раненых. Здесь рост по всем трем позициям. Когда родители перевозят своих детей, вся ответственность ложится на них. У детей несформировавшийся организм и мышечный корсет. Не зря научное сообщество придумывает различные детские кресла, чтобы обезопасить малышей», – призвал к ответственности Айрат Самигуллин.

Он напомнил про трагедию в Зеленодольском районе 24 июля. Тогда погибли шесть человек, включая четырех подростков. В машине ехали семеро, но выжил только один.

«За рулем был тридцатилетний водитель из Марий Эл. Он не имел прав управления, не имел достаточного опыта. Согласно камерам фотовидеофиксации, они сначала передвигались в Волжске, потом решили ночью поехать в Казань. Не справился с управлением, произошел занос, врезались в дерево, произошло возгорание. Мне непонятно, почему родители этих детей абсолютно не интересовались, где они находятся и чем занимаются. Дети были предоставлены сами себе», – рассказал он.

Он привел еще один пример из Агрызского района. 6 июня девушка-водитель перевозила троих детей. В результате аварии двое детей получили травмы, а один 13-летний пассажир скончался на месте.

Штраф за перевозку детей без удерживающего устройства сегодня составляет 5 тыс. рублей. Для должностных лиц – 15 тыс. рублей, для юридических – до 200 тыс. рублей. Однако, по мнению Самигуллина, даже покупка кресла за 5–10 тысяч несоизмерима с той трагедией, которая может произойти.

«Особую боль вызывает рост аварийности с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. Погиб один ребенок. В Бугульминском районе 29 мая 14-летняя девочка на питбайке не справилась с управлением, врезалась в опору ЛЭП и скончалась на месте. При этом она перевозила пассажира, который тоже пострадал. Свежий случай был три дня назад в Кукморском районе,. Двое подростков на питбайке не вписались в поворот и столкнулись с ограждением. Оба попали в реанимацию в критическом состоянии», – добавил Айрат Самигуллин.

Их состояние удалось стабилизировать, и сегодня их перевели из реанимации в обычную палату. На пресс-конференции врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ продемонстрировал социальный ролик «Смерть в подарок». На экране счастливая семья дарит сыну питбайк, вместе с младшей сестрой он едет кататься, экран гаснет, а дальше появляются две фотографии на столе, по краям – черная лента.

«В первую очередь виновниками этих происшествий являются сами родители. Уровень страха у детей занижен, они не понимают всей тяжести последствий, а родители этому способствуют», – прокомментировал Айрат Самигуллин.

Он напомнил, что за передачу руля несовершеннолетнему без прав предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, но этим дело не ограничивается. По инициативе прокуратуры может быть возбуждено уголовное дело по статье вовлечении несовершеннолетнего в действия, угрожающие его жизни.

«Если ребенок попадает в ДТП с тяжкими последствиями, к уголовной ответственности привлекается родитель. Такая практика уже существует в Иркутской области, где мать купила сыну мотоцикл и была привлечена к ответственности. В Краснодарском крае возбуждено дело в отношении отца, купившего питбайк сыну до 16 лет», – предупредил Айрат Самигуллин.

За семь месяцев в Татарстане пресечено 613 нарушений ПДД детьми. Возбуждено 95 дел в отношении родителей. Сообщения направляются по месту учебы нарушителей, а сами они ставятся на профилактический учет.

Сергей Галкин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Выделили три площадки под езду на питбайках и мотоциклах»

После столь эмоционального блока слово взял руководитель и тренер гоночной команды «Галчата» по шоссейно-кольцевым мотогонкам Сергей Галкин. Он человек, который знает всю подноготную мотосреды.

«Человеку очень сложно понять, что такое скорость, пока он ее не попробовал. А по сути у нас негде этим заниматься. Возвращаясь к тому, что сказал Айрат Самигуллин: в медиапространстве очень много контента, где люди «пилят» видео, как они гоняются с представителями ГИБДД. А у нас молодежь горячая. Они начинают в это ввязываться, не понимая последствий. Почему они не понимают, что такое скорость? У нас негде этим заниматься», – заявил Сергей Галкин.

Он отметил, что вчера было принято решение о предоставлении трех площадок, куда можно прийти с ребенком дать ему научиться безопасной езде в экипировке под присмотром тренеров.

«Я вчера был на площадке БКФ на Гаврилова. Там занимались дети, мои подопечные из команды «Галчата». Яркий пример: человек в экипировке на подготовленной технике падает, спокойно встает, отряхивает пыль с комбинезона и продолжает тренировку. Подходили люди, мы объясняли, что это не закрытая информация. Но проблема в том, что в медиапространстве пропагандируется обратное – вызов, который бросают инспекторам, крутизна. Это у молодежи, гормоны играют. С этим тоже что-то надо делать», – добавил он.

По его словам, отсутствие выстроенной системы подготовки приводит к хаосу. Дети приходят в экстрим-парк «Урам» с самокатами и велосипедами, а дальше расти некуда – мотосекций мало.

«Мотокросс, кольцевые гонки – это очень дорого, туда мало кто приходит. Но когда люди понимают, куда они идут дальше и зачем, легче все выстраивать. Мы несколько лет взаимодействуем с ГИБДД. У нас было совместное патрулирование по городу, мы объясняли, рассказывали. Не с точки зрения «поймать и наказать», а именно разъяснение. У нас есть мотосообщества, которые весной проводят мотоликбез, причем это девушки. Но все равно этой работы недостаточно», – считает Сергей Галкин.

Его слова поддержал Айрат Самигуллин. Отвечая на вопросы, он уточнил, что в рамках вчерашнего совещания были определены три площадки, владельцы которых готовы принимать детей для обучения, в том числе на безвозмездной основе.

«Это мотошкола БКФ города Казани, площадка располагается на Гаврилова, 30, корпус 3А, около Mercedes-центра. Это мотошкола Safari Motors, Оренбургский тракт, дом 5, прямо около Госавтоинспекции. И драйв-парк в Зеленодольском районе, микрорайон Придорожный, дом 82. Три площадки, куда родители могут привезти своих детей и безопасно позаниматься, в том числе на бездорожье. Мы специально определили их, чтобы была альтернатива. Мы понимаем, что в пригородных поселках творится вакханалия, но зачастую люди просто не знают, где можно безопасно заниматься», – подытожил Айрат Самигуллин.