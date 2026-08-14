Шесть министерств Татарстана отчитались о работе за первое полугодие

Общественные советы при шести министерствах Татарстана рассмотрели итоги работы за первое полугодие 2026 года. На заседаниях обсудили выполнение публичных целей и задач Минздрава, Минкультуры, Минмолодежи, Минобрнауки, Минспорта и Минтрудсоцзащиты республики, сообщает пресс-служба ОП РТ.

В сфере здравоохранения за первые шесть месяцев выполнили все пять приоритетных задач. В частности, доля выявления онкологических заболеваний визуальных локализаций на первой стадии должна составлять не менее 56,6%.

В республике также открыли два новых сосудистых центра для пациентов с инсультом. Лекарствами обеспечили 24,7 тыс. человек, перенесших инфаркт или инсульт.

Министерство культуры Татарстана отчиталось о создании реестра объектов нематериального культурного наследия. В сельских районах начали открывать творческие пространства «Махалля», а на крупных предприятиях стартовала программа «Культура для производства».

Кроме того, подростков обучают фотоискусству, а для детей с нарушением зрения внедряют нотную систему Брайля.

Минмолодежи Татарстана сообщило, что в 2026 году отдыхом и оздоровлением планируют охватить более 200 тыс. детей. В республике капитально отремонтировали десятки объектов молодежной инфраструктуры, а через студенческие отряды трудоустроили тысячи молодых людей. В патриотических мероприятиях приняли участие сотни тысяч жителей Татарстана.

Минобрнауки Татарстана представило результаты работы по созданию десятков новых образовательных программ. В республике также прошли соревнования по робототехнике и авиамоделированию, обновляется материально-техническая база колледжей. В конкурсе «Родители за безопасность» приняли участие все школы Татарстана.

В спортивной сфере современное оборудование получили 160 из 164 спортивных школ республики. Капитальный ремонт идет на 23 объектах, еще пять универсальных спортивных площадок уже построили. В Татарстане также запустили программу «Земский тренер».

Специалисты, которые переезжают в населенные пункты с численностью до 50 тыс. жителей, получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

При Министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана начал работу Общественный совет в обновленном составе. Среди основных направлений его работы – комплексная поддержка участников СВО и их семей, развитие системы социальных контрактов, внедрение долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Еще одна задача – развитие программы «Активное долголетие», которая помогает вовлекать старшее поколение в занятия спортом, культурную жизнь и волонтерскую деятельность.