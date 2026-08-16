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Происшествия 16 августа 2026 12:12

Пять человек погибли из-за ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

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Пять человек погибли в результате удара ВСУ по Ростовской области. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Сперва он сообщил о гибели троих человек, а позже – еще о двух смертях.

«Количество жертв вражеской ночной атаки возросло: обнаружены погибшими еще 2 человека. Их нашли спасатели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Семьям будет оказана помощь», – написал он в МАКС.

Слюсарь также добавил, что всего во время отражения массированной вражеской атаки было уничтожено более 150 БПЛА и ракет в трех городах и 9 районах: Каменске-Шахтинском, Гуково, Донецке, Каменском, Константиновском, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Шолоховском, Цимлянском, Тарасовском и Верхнедонском.

#атака БПЛА #ростовская область #беспилотники
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