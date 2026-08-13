Мельникова едет «мстить», Маринов – побеждать: как наши гимнасты стартуют на ЧЕ

Уже сегодня в хорватском Загребе начнется чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Это будет первый континентальный старт для российских спортсменов с 2021 года – правда, подготовка к нему прошла не без европейской нервотрепки. Все подробности – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: sportgymrus.ru

Мельникову прокатили с визой, но все-таки пустили в Хорватию

Думаю, никто не будет спорить, что главным лицом российской спортивной гимнастики является Ангелина Мельникова. Сколько всего она уже пережила с этими отстранениями и травмами! И все равно, даже после омоложения сборной, олимпийская чемпионка остается стержнем и оплотом этой команды. И, по иронии судьбы, перед этим чемпионатом Европы ее ждала еще одна проверка на прочность.

Ангелине без проблем дали нейтральный статус, но вот с оформлением визы в Хорватию развернулась целая эпопея. Началось с того, что хорватская сторона сообщила: визу Мельникова не получит. Причина была оглашена довольно причудливая – дескать, не обоснована цель поездки в страну. Согласитесь, звучит на уровне маразма. Особенно когда до этого гимнастка уже оформляла визу в эту страну.

Тут стоит отметить, что изначально Федерация гимнастики России подавала списки почти на 60 человек: тренеры, спортсмены, технический персонал. И наряду с Мельниковой визы в тот момент не получили еще одна олимпийская чемпионка Виктория Листунова, чемпионка России Анна Калмыкова, а также Лейла Васильева, Алексей Усачев, Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский.

«Надеюсь, что еще что-то может измениться», – написала Мельникова в социальных сетях в тот день.

Ситуация становилась критической, пришлось подключаться даже МИД России. В итоге пусть не всех, но допустили, в том числе и Ангелину. Всего визы дополнительно получили четыре человека (вместе с Мельниковой – Калмыкова, Васильева и Усачев). Остальным, как говорится, селяви.

Получается, что это еще один бой, в котором наша звезда мирового уровня вышла победительницей. И теперь, уже находясь в Загребе, готовится в хорошем смысле слова мстить. Ведь все в мире и Европе понимают, что нет сейчас на планете гимнастки сильнее. Это Геля (как ее ласково называют в сборной) доказала еще в прошлом году в Индонезии.

Все помнят ее произвольную под песню «Знаешь ли ты». В Хорватию спортсменка везет не менее яркую программу, от которой, думаю, вся загребская публика будет сходить с ума. А ведь всего этого могло не быть просто из-за странных телодвижений принимающей стороны.

Ангелина Мельникова Фото: sportgymrus.ru

Из остальных наших гимнасток хорваты прокатили-таки Листунову. Если помните, в 2025 году у Виктории уже была история с георгиевской ленточкой на аватарке в социальных сетях, из-за которой ей не хотели давать нейтральный статус. Тогда ситуацию урегулировали только протест и бойкот со стороны всей нашей сборной.

Также отметим, что хотя Лейла Васильева и получила визу, на турнир ее решили не везти. Возьмут девушку из тех, что изначально летели на замену Мельниковой. Итоговый состав у девчонок: Мельникова, Калмыкова, Рощина, Ус и Глотова.

Маринову нужна победа на большом турнире. Но Духно против

В отсутствие на континентальном турнире американской и китайской сборных у мужчин одними из главных претендентов на золото в многоборье тоже будут наши парни – Арсений Духно и представитель Татарстана Даниел Маринов. Но, надо сказать, к этому Евро они подходят в немного разных кондициях.

Начнем с Маринова. Как вы знаете, он только недавно полностью восстановился от травмы плеча. Собственно, даже с ней он в 2025 году приехал на чемпионат мира и показал довольно неплохой результат, взяв бронзу на отдельном снаряде. Но мы же понимаем, что талант и одаренность Даниела простираются гораздо шире, чем бронза любого турнира. В Загреб он явно едет с посылом забрать первое золото чемпионата Европы.

Даниел Маринов Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Помешать ему в этом может его соотечественник. Арсений Духно в прошлом году выиграл юниорский чемпионат мира. Тогда он оказался сильнее японцев, а за его тренировкой следили все соперники в зале. А еще этого парня приглашала в свой стан сборная США, но он отказался.

Так что мы в очередной раз, теперь уже в Хорватии, увидим битву одних из лучших гимнастов планеты. Отрадно, что оба они – россияне.

О чем говорит статистика?

Ну а теперь давайте о приятном – о традициях этого турнира для российской спортивной гимнастики. Они, прямо скажем, феноменальные. Для примера возьмем два последних чемпионата Европы, в которых до известных событий участвовали наши спортсмены, – 2019 и 2021 годов.

Итак, семь лет назад в польском Щецине сборная России разгромила всех в медальном зачете: семь золотых, две серебряных и шесть бронзовых медалей. Чтобы вы понимали, у ближайшего преследователя – Франции – все было куда скромнее: 2-3-1. На том турнире феерили Никита Нагорный и Денис Аблязин, с медалями была и Мельникова.

Никита Нагорный Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

В постковидный и «олимпийский» чемпионат Европы 2021 года (напомним, токийская Олимпиада-2020 была сдвинута на год) в Базеле наша команда выступила чуть хуже, но выиграла все так же с отрывом: пять золотых, семь серебряных и одна бронзовая медали. Тогда уже и Мельникова была с золотом на брусьях, а Листунова выиграла многоборье.

Начиная с сегодняшнего дня есть шанс показать всей Европе, что сборная России, пусть и в нейтральном статусе, по-прежнему очень сильна. С 13 по 16 августа пройдет женская часть соревнований, с 19-го по 23-е – мужская.

Фото на анонсе: sportgymrus.ru