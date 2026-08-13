Татарстанские художники представят в Минске проект «Реки дружбы»

Художники Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ представят в Минске международный арт-проект «Реки дружбы – 2026. Татарстан – Белоруссия». Выставка пройдет в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Белорусского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами и 70-летию Дома дружбы в Минске.

Проект продолжает серию выставок «Реки дружбы», начатую в 2016 году. Тогда экспозиции татарстанских художников прошли в Казани и Минске. Название проекта появилось после того, как художники вдохновились предложением Раиса Татарстана Рустама Минниханова объявить 2016 год годом водоохранных зон Волги и Камы.

Новая экспозиция посвящена истории и культуре Татарстана, его природе и известным личностям. Отдельное место займут работы, посвященные 140-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Часть картин, созданных художниками во время пленэров по Татарстану и Поволжью, ранее была представлена в Доме дружбы народов Татарстана в рамках Дней татарской культуры.

Важной частью проекта станет акция по дарению картин мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой». Она пройдет в память о Герое Советского Союза, уроженце Татарстана Петре Гаврилове, одном из последних защитников Брестской крепости в 1941 году. В рамках проекта художники также проведут пленэр на территории мемориального комплекса.

В выставке примут участие председатель Казанского отделения ПСХ СНГ Лада Аюдаг, художники Андрей Сутин, Марина Абрамова, Венера Зарипова, Татьяна Гнездилова, Вероника Музафарова, Людмила Попова, Асхат Макраев, Светлана Тимофеева и Ляля Артрад из Уфы. Экспозицию также дополнят работы других художников отделения, в том числе народного художника Татарстана Фарита Валиуллина.

К международному проекту присоединились и юные художники Казани. В галерее Белорусского общества «Зеленый крест» представят рисунки воспитанников изостудии «Простор» в рамках международного конкурса «На своей Земле».

Свою работу для проекта подготовила и театральная студия «Зазеркалье» Арской школы искусств. Ее воспитанницы совместно с дизайнером Василисой Кочуровой создали коллекцию костюмов с масками «Волшебство сказок Тукая». Работа ранее получила звания лауреата I степени на нескольких всероссийских и межрегиональных конкурсах.

Организаторы отмечают, что проект призван не только познакомить жителей Белоруссии с культурой Татарстана, но и продолжить традицию художественного и культурного взаимодействия между двумя регионами. Выставка и пленэр станут частью программы международного арт-проекта «Реки дружбы – 2026. Татарстан – Белоруссия».