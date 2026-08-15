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На главную ТИ-Спорт 15 августа 2026 21:59

Сиве поделился эмоциями после матча с «Ростовом»

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Сиве поделился эмоциями после матча с «Ростовом»
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в четвертом туре РПЛ – 1:1. После матча в разговоре с журналистами итог подвел нападающий Жак Сиве:

– Сразу понимал, что будешь бить пенальти?

– Изначально было понятно, что я буду бить пенальти – я нападающий и это нормально.

– Когда ты забивал «Динамо», Артига целовал тебе руку. В этот раз обошлось без рукопожатий. Какие у вас отношения?

– В этом не было необходимости, потому что счет был 1:1, мы не выигрывали. Когда выиграем, тогда можно задуматься о таком жесте.

Следующий матч клуб из столицы Татарстана проведет в Кубке России. 19 августа в Казань приедет московский «Спартак».

#футбольный клуб рубин
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