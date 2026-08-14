В Елабуге волонтеры получили благодарности от бойцов 430-го полка

В Елабуге волонтеры, которые помогают участникам специальной военной операции, получили благодарственные письма от военнослужащих 430-го полка. Весточки с передовой передали активистам гуманитарных мастерских, где ежедневно готовят помощь для бойцов.

В мастерской «Дома ждут» волонтеры шьют антидроновые одеяла и теплые толстовки, собирают полевые аптечки и плетут маскировочные сети. Работой руководит Наталья Рябушева, которая объединила вокруг мастерской десятки добровольцев.

Каждая вещь здесь создается с одной целью – поддержать военнослужащих и помочь им в выполнении боевых задач. Работа не прекращается: волонтеры продолжают принимать материалы, шить, плести и комплектовать очередные отправления.

Помощь бойцам готовят и участницы организации «Супы из Елабуги». Они сушат мясо и овощи в дегидраторах, соблюдая рецептуру, после чего готовят сухие наборы для приготовления первых блюд. Такие продукты удобно хранить и готовить непосредственно в полевых условиях.

Волонтеры признаются, что не ждут благодарности за свою работу. Однако письма от военнослужащих с передовой становятся для них особенно важной поддержкой.

«Мы не ждем наград, но когда приходят такие теплые весточки от бойцов, понимаешь: все не зря. Это придает сил и веры», – говорят активисты.

Благодарственные письма передали волонтерам во время встречи депутат и активист СВО Валерий Тигр и Ирина Тигр.