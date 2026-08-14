Почти 7 тыс. педагогов получили работу по программе «Земский учитель»

Более 16,6 тыс. заявок подали на участие в программе «Земский учитель» в 2026 году. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Промежуточные итоги заявочной кампании представили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Чернышенко отметил, что программа реализуется по поручению президента Владимира Путина и входит в национальный проект «Молодежь и дети». По его словам, «Земский учитель» помогает привлекать квалифицированных педагогов в школы малых городов и сел.

В этом году интерес к программе вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом, что говорит о ее востребованности как среди образовательных учреждений, так и среди учителей.

Особенно активно педагоги подавали заявки в конце учебного года и летом. За три месяца их количество увеличилось вдвое по сравнению с январем – маем 2026 года.

С 2020 по 2025 год благодаря программе в сельских школах и школах малых городов получили работу почти 7 тыс. учителей. Больше всего среди них педагогов филологического направления – почти 2,6 тыс. Это учителя родного и русского языков, родной и русской литературы, а также иностранных языков.

Еще около 1,5 тыс. участников программы преподают математику, алгебру, геометрию и информатику. Кроме того, за этот период удалось закрыть более 1 тыс. вакансий учителей начальных классов.

Больше всего участников «Земского учителя» приходится на Сибирский, Приволжский и Дальневосточный федеральные округа.

В 2026 году по программе планируется закрыть 1 216 вакансий. На начало августа свободными остаются около 20% мест. При этом конкурсный отбор и заключение трудовых договоров продолжаются.

Кравцов отметил, что главная задача программы – обеспечить детям во всех населенных пунктах России доступ к качественному образованию. Для привлечения педагогов предусмотрена единовременная выплата в размере 1 млн рублей. Учителя, переезжающие на Дальний Восток, в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, получают по 2 млн рублей.

Программа «Земский учитель» действует с 2020 года по поручению Президента России Владимира Путина. С 2025 года она входит в федеральный проект «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети».

В 2026 году в программе участвуют 87 регионов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Ее основные цели – сократить число вакансий в сельских школах, повысить социальный статус сельских педагогов и создать дополнительные условия для привлечения учителей в систему образования.

В 2026–2028 годах благодаря программе планируется закрыть около 4 тыс. вакансий.

Информация о вакансиях в регионах – участниках программы, требованиях к кандидатам, условиях и порядке конкурсного отбора, правилах подачи документов и требованиях к их оформлению размещена на официальном сайте программы «Земский учитель». Там же можно подать заявку на участие в конкурсе.