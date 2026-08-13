В Татарстане за три года снизилось число уходов учителей из профессии

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане за три года зафиксировано снижение числа уходов учителей на непедагогическую работу и количества переездов в другие регионы. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогических работников в Набережных Челнах.

«За три года сократился отток молодых педагогов при росте доли закрепившихся в школе, значительно увеличилось число специалистов, вернувшихся в учреждения образования из других отраслей. Действующие меры поддержки доказывают свою эффективность», – заявил глава Минобрнауки.

Так, с 2023 по 2025 год приток молодых специалистов в Татарстан вырос на 23% – до 987 человек. При этом отток молодых специалистов сократился на 20% – до 177. Количество педагогов, вернувшихся в систему образования из других отраслей, увеличилось на 88% – до 1355. А число учителей, перешедших на непедагогическую работу, снизилось на 17% – до 706.

«Положительная практика закрепления молодых специалистов сложилась и на муниципальном уровне. Например, в Елабужском районе размер единовременной выплаты составляет 400 тыс. рублей, в Актанышском и Кукморском районах – по 300 тыс. рублей, а в 11 районах – от 100 тыс. до 150 тыс. рублей», – подчеркнул Хадиуллин.

Министр отметил, что на федеральном уровне также разрабатываются меры поддержки учителей. Указом Президента России Владимира Путина звание «Ветеран труда» теперь будет присваиваться педагогам только при соблюдении одного условия – 25 лет стажа работы по профессии, добавил он.

«В соответствии с этим указом ведем разработку республиканской концепции дополнительных мер поддержки педагогов. Учитывая, что в Татарстане уже принят комплекс решений на сумму более 1 млрд рублей, данный документ позволит системно дополнить эти инициативы», – сказал Хадиуллин.

По его словам, после подготовки проекта он будет вынесен на рассмотрение Раиса РТ Рустама Минниханова.