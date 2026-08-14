В Татарстане сделают акцент на лидерстве и критическом мышлении молодежи

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Заседание Координационного совета по воспитательной работе в образовательных учреждениях Татарстана прошло в детском оздоровительном лагере «Следопыт». Участники обсудили профилактику терроризма и правонарушений среди молодежи, работу с иностранными студентами, развитие психологической помощи, студенческих отрядов и добровольчества, а также планы на новый учебный год, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева назвала лидерство одним из главных качеств, на развитии которых сосредоточится воспитательная работа в 2026–2027 учебном году.

По ее словам, молодым людям важно учиться ответственности, самостоятельности и принятию решений, а также уметь анализировать информацию, критически мыслить и работать в команде.

Фазлеева также подчеркнула необходимость продолжать гражданско-патриотическое воспитание и обмениваться успешными практиками между образовательными организациями. Отдельно участники рассмотрели сотрудничество с Российским обществом «Знание» и Российским военно-историческим обществом.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров отметил, что студентам необходимо создавать больше возможностей для самореализации и участия в общественной жизни. Он напомнил, что молодые люди могут получить поддержку для своих инициатив через грантовые конкурсы, в том числе в рамках второго сезона проекта «Росмолодежь.Гранты».

К заседанию по видеосвязи подключился проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Казанского федерального университета, председатель Координационного совета Ариф Межведилов. Он обратил внимание на важность системной работы с иностранными студентами и их включения в учебную, научную и общественную жизнь вузов.

По словам Межведилова, иностранным студентам важно не только участвовать в образовательном процессе и научной работе, но и знакомиться с историей и культурой России, Татарстаном и городами, где они учатся. Это, по его мнению, помогает сформировать более полное представление о стране и окружающей их среде.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Президент Лиги студентов Татарстана Шамиль Якупов рассказал о планах организации на новый учебный год. В сентябре особое внимание уделят первокурсникам: для них проведут встречи с молодежными организациями и пригласят на День единого голосования молодежи.

Такие мероприятия должны помочь новым студентам познакомиться с общественной жизнью республики и понять роль личной ответственности в ней.

День единого голосования молодежи пройдет 18 сентября. Для молодых жителей Татарстана организуют фестивальные и просветительские площадки, встречи с молодежными организациями, выставки и концерты. Главной площадкой в Казани станет Центр семьи «Казан», еще мероприятия пройдут в восьми городах республики.

Организаторы рассчитывают, что в мероприятиях примут участие более 30 тыс. молодых людей в Казани и около 40 тыс. по всему Татарстану. Отдельное внимание уделят первокурсникам, которые впервые будут участвовать в голосовании.

Директор Информационно-ресурсного центра добровольчества Татарстана Айрат Мубаракшин сообщил, что 18–20 сентября волонтеры будут помогать организовывать работу на местах. Около тысячи добровольцев, большинство из которых составят студенты, будут работать на избирательных участках.

Кроме того, вместе с Лигой студентов и молодежным советом ЦИК Татарстана волонтеры проведут информационную работу в вузах, колледжах и общежитиях. Молодым людям расскажут о предстоящих выборах и возможностях участия в них.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Отдельный блок заседания посвятили профилактике терроризма среди молодежи. Руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Татарстана Ильдус Гараев рассказал о необходимости вовремя выявлять возможные риски и усиливать профилактическую работу в образовательных организациях.

Он отметил, что важную роль здесь играют развитие критического мышления и формирование у молодежи устойчивости к вербовке и пропагандистским манипуляциям.

Участники также обсудили профилактику нарушений миграционного законодательства и работу с иностранными студентами. Заместитель начальника полиции Управления МВД России по Татарстану Раиль Назмиев подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия образовательных организаций с органами внутренних дел. Особое внимание, по его словам, нужно уделять периоду адаптации иностранных обучающихся.

О развитии психологической службы рассказала директор центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Диалог» Набережных Челнов Ирина Лундовских. Специалисты центра сотрудничают с психологическими службами вузов и колледжей, проводят консультации, групповые занятия и профилактические программы для молодежи.

В заседании также приняли участие и выступили с докладами председатель Общественной палаты Татарстана Александр Терентьев, директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев и представитель компании – партнера вузов Юлия Ерофеева.

Участники обсудили гражданскую вовлеченность молодежи, развитие добровольчества и студенческих отрядов, а также сотрудничество образовательных организаций с работодателями. Проведение таких мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».