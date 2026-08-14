«Главное – это люди»: в Казани прошло первое заседание Клуба кадровиков

В Казанском ИТ-парке им. Б. Рамеева стартовала серия встреч экспертных клубов кадровых служб предприятий Татарстана. Создание Клуба кадровиков стало продолжением работы, в рамках которой формировалась Электронная доска почета, учрежденная указом Раиса РТ, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Согласно полученной информации, почти 1,5 тыс. кадровиков предприятий Татарстана объединены в личных кабинетах платформы. Они могут общаться друг с другом, взаимодействовать с Минтрудом РТ и направлять предложения по развитию сервиса.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова отметила, что первая встреча выбрана в ИТ-отрасли, поскольку это драйвер лидерства.

«Сегодняшняя встреча – знаковая. Она точно войдет в историю, потому что она открывает Клуб кадровиков. Мы выбрали первой именно ИТ-отрасль, потому что это драйвер лидерства. Главное – это люди. Сегодня мы должны не просто дать образование, а привлечь, удержать для работы в Татарстане по принципу «Жить и работать в Татарстане». Кадровики – это именно те, кто как никто другой работают с людьми – видят выпускников и растущих специалистов. От того, что мы дадим нашим специалистам, зависит и будущее», – отметила Зарипова.

Ключевой темой встречи стало привлечение и удержание молодых специалистов в IT-отрасли. Заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов рассказал, что спрос на ИИ-компетенции вырос в 2,5 раза, а работодателю нужен не просто разработчик, а специалист, комплексно решающий задачи.

«Времена 2017–2020 годов, когда было много предложений на рынке труда, прошли. Сегодня растет спрос на ИИ-компетенции. Если смотреть на вакансии, которые связаны с ИИ-компетенциями, выросло число вакансий в 2,5 раза. И структурно меняется сам запрос – нужен не просто разработчик, а человек, который комплексно умеет решать задачи», – рассказал Габдрахманов.

Проректор Университета Иннополис Евгений Бобров отметил, что знаний педагогов недостаточно – их нужно сразу применять на практике в компаниях-партнерах.

«Недостаточно только сильных педагогов. Все знания должны применяться сразу на практике, в компаниях-партнерах. И сегодня в основе поиска нужного специалиста – наличие у него навыка критического мышления», – рассказал Бобров.

Руководитель службы по работе с персоналом «АйСиЭл-КПО ВС» Лилия Мингалеева поделилась, что зарплатой удержать человека невозможно – рынок всегда предложит больше, поэтому компания фокусируется на среде, новых технологиях и интересных проектах.

«Зарплатой никогда не удержишь человека – рынок всегда предложат больше. Мы всегда работаем над средой, а это большое число процессов: нужно сделать так, чтобы работающий сотрудник видел будущее в этой компании, а не только сегодняшние проекты. Мы фокусируемся на новых технологиях, интересных проектах», – поделилась Мингалеева.

Заместитель директора Технопарка «ИТ-парк» Юлия Мирошниченко рассказала, что в ИТ-парке работают 1030 компаний-резидентов, создающих 5 тыс. рабочих мест. Технологический предприниматель Булат Ганиев отметил, что успех компаний зависит от того, как основатель «заряжает» команду.

В завершение встречи 26 представителям ИТ-отрасли вручили свидетельства Электронной доски почета Республики Татарстан. На ресурсе уже размещены имена почти 15 тыс. татарстанцев из различных сфер.