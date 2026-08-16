Юрист Маршани: сборы на шторы и ремонт в школе – только по желанию родителей

Родители школьников могут сдавать деньги на шторы, цветы и нужды класса только по собственному желанию, среди обязанностей родителей нет финансирования школы. Об этом РИА Новости рассказал юрист Тимур Маршани.

По его словам, сборы на нужды класса часто выглядят как обязательная часть школьной жизни, но с точки зрения закона такая практика сама по себе обязанности платить не создает. Статья 44 закона об образовании перечисляет обязанности родителей, и среди них нет финансирования школы. Решение родительского комитета также не превращает добровольный сбор в обязательный платеж.

Юрист уточнил, что материально-техническое обеспечение образовательного процесса относится к компетенции школы, поэтому шторы, оборудование, ремонт и другие расходы нельзя перекладывать на семьи в форме обязательных взносов. Родители вправе добровольно помочь школе деньгами или имуществом. С цветами и подарками действует тот же принцип – заставлять участвовать в покупке нельзя.

Отказ сдавать деньги не может влиять на отношение к ребенку, его допуск к занятиям или оценки. Если сбор сопровождается давлением со стороны школы, родители вправе обратиться к директору, учредителю, в орган управления образованием или прокуратуру. Родители могут сдавать деньги только по собственному желанию, подытожил Маршани.