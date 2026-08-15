«Мы такие же вкладчики!»: в Вахитовском райсуде прошли прения по делу FrendeX

Накануне в Вахитовском районном суде Казани состоялись прения по делу финансовой пирамиды FrendeX, от действий которой, по версии следствия, пострадали более 300 человек на сумму 135 млн рублей. Пятеро предполагаемых руководителей FrendeX с этим по-прежнему не согласны и свою вину не признают. Подробности – в репортаже «Татар-информа».





Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

42 с половиной года исправительной колонии и 1,5 млн штрафа на пятерых

Вчера в Вахитовском районном суде Казани прошли прения стороны защиты по делу финансовой пирамиды FrendeX. На скамье подсудимых – пятеро предполагаемых руководителей платформы: Алексей Богомолов, Андрей Лобанов, Рамис Миндияров, Азат Насыбуллин и Алексей Тришаков.

В зал судебного заседания они были доставлены под конвоем. Все пятеро находятся под стражей, куда их заключили еще до старта дела в октябре 2025 года. Напомним, что мужчин обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб по делу, по мнению стороны обвинения, составляет 135 млн рублей.

На предыдущем судебном заседании выступала сторона обвинения. Прокурор Камила Нажмутдинова попросила суд признать всех подсудимых виновными и приговорить к реальным срокам: Тришакова к 9 годам лишения свободы, Насыбуллина также к 9 годам, Миндиярова – к 8 годам и 6 месяцам, Богомолова – к 8 годам и Лобанова также к 8 годам лишения свободы.

Кроме того, гособвинитель попросила назначить подсудимым штрафы – по 400 тысяч рублей для Тришакова и Насыбуллина, 300 тысяч – Миндиярову и по 200 тысяч Богомолову и Лобанову.

Помимо штрафов, в деле также имеются гражданские иски потерпевших. Точную информацию о суммах, которые в них фигурируют, нам выяснить не удалось, но, скорее всего, они сопоставимы с многомиллионной суммой общего ущерба. В прениях обвинитель попросила суд их удовлетворить.

На стартовом заседании суда по делу FrendeX в октябре 2025 года Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мы такие же вкладчики!»

Подсудимые тем временем своей вины по-прежнему не признают – накануне сторона защиты настаивала на оправдательном приговоре. По ее мнению, все пятеро являются такими же потерпевшими от действий основателей финансовой пирамиды.

«Я никогда не был официальным администратором групп FrendeX и не имел доступа к группе поддержки сайта. Доказательства стороны обвинения однозначно указывают, что управление сайтом и ресурсами FrendeX осуществлялось Русланом Пичугиным и Дмитрием Чечулиным. Вину я не признаю, так как инкриминируемое мне деяние не совершал», – заявил в суде Лобанов.

Другие подсудимые также сообщили, что не имеют отношения к организации деятельности пирамиды FrendeX. Напротив, они были, по их заверениям, «такими же вкладчиками».

«Я являлся простым вкладчиком компании. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что я мог совершить или совершал противоправные деяния. Таким образом, считаю, что подсудимый Богомолов подлежит оправданию», – рассказал суду Богомолов.

Со слов его адвоката, сам Алексей вложил в FrendeX свои средства (всего около 4 млн рублей) непосредственно перед крахом пирамиды.

«Да, я один из первых, кто зарегистрировался в компании FrendeX в качестве вкладчика. И этой информацией поделился со своими родственниками и друзьями. При этом никто из них не признан потерпевшим. В материалах дела указано, что потерпевшие также приглашали своих знакомых и друзей и получали за это реферальные вознаграждения. То есть можно сказать, что они также являлись преступниками. Почему-то я их здесь (на скамье подсудимых, – прим. Т-и) не вижу. То есть все 300 потерпевших – это не потерпевшие, а такие же соучастники», – заявил суду Тришаков.

В ходе прений подсудимые сообщили о том, что им не дали провести блокчейн-экспертизу. В этом им было отказано еще на этапе следствия. Подсудимые считают, что экспертиза помогла бы доказать, что доход от финансовой пирамиды получали не они, а предполагаемые основатели пирамиды Пичугин и Чечулин.

Фото: скриншот аккаунта FrendeX в соцсетях

История FrendeX

История платформы FrendeX, по версии следствия, началась с «закрытого клуба для инвесторов», который основал Руслан Пичугин. Позднее проект набрал обороты и перерос в полноценную финансовую пирамиду.

«С января по март 2020 года в Казани Руслан Пичугин и неустановленные следствием лица создали организованную преступную группу. Ее целью было получение максимальной прибыли за счет обмана жителей РФ и других стран. Задачей группы являлось создание виртуальной интернет-платформы под наименованием FrendeX и ее использование для хищения денежных средств физлиц под видом автоматизированной системы генерации прибыли», – рассказывал суду в октябре прошлого года помощник прокурора Вахитовского района Михаил Житлов.

Прибыль FrendeX получала якобы за счет выкупа недвижимости, торгов, банкротств, эффективной торговли на рынке «Форекс», инвестиций, стартапов, а также благодаря активности на московской бирже, в строительном бизнесе и на рынке стройматериалов. Вкладчиков всячески убеждали в эффективности и надежности этой экономической модели.

Сначала злоумышленники зарегистрировали в РФ и на территории иностранных государств доменные имена, необходимые для функционирования веб-сайта платформы. Затем набрали людей, обладающих познаниями и навыками, необходимыми для воплощения схемы в жизнь. Их старались набирать из числа ранее знакомых людей, участвовавших в реализации похожих проектов и связанных с сетевым маркетингом.

Основатели FrendeX разработали механизм привлечения наличных и безналичных денежных средств вкладчиков под видом исполнения обязательств. Распределили роли и поставили всем задачи – и тем, кто изначально был в курсе аферы, и тем, кто не предполагал, что участвует в преступной деятельности.

Участников группы и других привлеченных к работе с вкладчиками постоянно обучали – был разработан детальный алгоритм обмана с методами убеждения потенциальных жертв. Кроме того, была разработана упомянутая реферальная программа, согласно которой вкладчики получали бонусы за приглашение новых участников. Таким образом, в деятельность пирамиды было вовлечено свыше 300 человек.

Также внутри системы была учреждена собственная криптовалюта – именно ее покупали вкладчики. Реальной ценности она не имела, а вложенные деньги отправлялись на криптокошелек создателей пирамиды.