Гилязова о двойном перезаплыве: Подумала, что это пранк

Фото: Федерация водных видов спорта России

Российской пловчихе, уроженке Набережных Челнов Ралине Гилязовой в полуфинале на дистанции 50 метров брассом на чемпионате Европы 2026 года по водным видам спорта, проходящем в Париже, пришлось совершить два перезаплыва, но в итоге она всё же показала девятый результат и стала первой запасной в финал.

Сначала во время общего заплыва, а затем по итогам первого перезаплыва татарстанка и литовка Катарина Тетеревкова показали одинаковый результат. Лишь второй перезаплыв, прошедший сегодня утром, обеспечил Гилязовой место первой запасной.

«Раньше я с таким не сталкивалась. Так что это был мой первый переплыв вообще в жизни, а потом сразу еще и второй… Немножко даже в шоке, вчера с тренером много говорили, обсуждали, но меня это и веселит», – прокомментировала это событие спортсменка в интервью изданию «Чемпионат».

Пловчиха добавила, что произошедшее, вероятно, было чистой случайностью, но второе совпадение результатов поразило ее. «Вчера я, конечно, очень сильно удивилась. Когда увидела опять одинаковые секунды, подумала сразу, что это пранк какой-то, кто-то смеется так надо мной. Не надо, пожалуйста», – со смехом заметила она.

По словам Гилязовой, перед вторым перезаплывом она хотела показать лучшие секунды. Хотя, по ее признанию, этого сделать не удалось, но все-таки получившийся результат оказался близок к лучшему.

В ответ на просьбу объяснить свою мотивацию спортсменка отметила, что терять ей было нечего, и подчеркнула: «А зачем сниматься? Есть возможность – почему бы и не плыть. <...> простартовка на взрослой Европе. Мой первый взрослый международный турнир, важен каждый момент».