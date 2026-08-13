Репетитор, вуз или онлайн-школа: сколько стоит подготовка к ЕГЭ в Татарстане

До начала нового учебного года остаются считаные недели. Выпускники и их родители спешно выбирают репетиторов, курсы при вузах и онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ уже в следующем году. Мы проанализировали объявления репетиторов, а также предложения ведущих вузов Татарстана и крупных онлайн-школ и выяснили, сколько стоит подготовка к экзамену.





На рынке подготовки к ЕГЭ работают действующие педагоги и репетиторы с многолетним опытом работы в школах

Фото: © Михаил Захаров /«Татар-информ»

Репетиторы: индивидуальный подход за 2 тысячи в час

Репетиторство сегодня выглядит не как 10–15 лет назад, когда учитель садился рядом с учеником и решал задания из сборника. Мы просмотрели объявления на популярных площадках и выявили следующие тенденции.

Многие репетиторы полностью перешли в онлайн-формат.

Занятия проходят через Zoom, Discord, «Яндекс Телемост», МТС Линк и другие платформы. Очные занятия в объявлениях встречаются редко.

Стоимость подготовки к ЕГЭ в Казани начинается от 600 рублей за час и доходит до 2,5 тыс. рублей.

Большинство преподавателей предлагают бесплатное пробное занятие или ознакомительную консультацию. Некоторые гарантируют повышение результата на определенное количество баллов, а отдельные репетиторы даже обещают вернуть деньги, если ученик не покажет прогресс после первого месяца обучения. Цена часто зависит от опыта преподавателя: если педагог является членом экспертной комиссии или если у него было много выпускников-стобалльников, стоимость занятия будет выше.

На рынке подготовки к ЕГЭ работают как опытные школьные учителя с 10–20-летним стажем, так и студенты вузов и недавние выпускники.

Среди объявлений встречаются преподаватели, сдавшие ЕГЭ на 90–100 баллов и предлагающие подготовку на основе собственного опыта прохождения экзамена. Одновременно услуги оказывают действующие педагоги и репетиторы с многолетним опытом работы в школах.

Частные преподаватели активно перенимают инструменты крупных онлайн-школ.

В объявлениях упоминаются собственные образовательные платформы, личные кабинеты учеников, авторские курсы, закрытые банки заданий, видеолекции и система «перевернутого класса», когда теория изучается самостоятельно, а на занятиях отрабатывается практика.

Репетиторы развивают личный бренд.

Одни делают акцент на обучении в престижных вузах, таких как КФУ и МГУ, другие подчеркивают опыт работы экспертами ЕГЭ и ОГЭ, участие в научных исследованиях или победы в олимпиадах. В объявлениях регулярно встречаются формулировки «эксперт ЕГЭ», «автор учебника», «научный сотрудник», «призер ВсОШ» и «победитель международных олимпиад».

При этом традиционные офлайн-занятия никуда не исчезли.

«Онлайн стал особенно популярен в ковидные года, и с тех пор формат прижился. Но у офлайн есть преимущество: вероятность того, что ребенок отвлечется во время занятий или будет о чем-то своем думать, сводится к минимуму, так как, находясь тет-а-тет с преподавателем, он включен в занятие», – говорит кандидат филологических наук, доцент, автор аудиоподкаста «Азы Языка» и научно-популярной книги «Русский язык с Мимозой» Мимоза Фахрутдинова.

Главное преимущество онлайн-формата – отсутствие привязки к месту. Ученик может заниматься со специалистом из другого города или даже страны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что дает индивидуальное занятие

Главное преимущество репетитора – возможность подстроить подготовку под конкретного ученика и постоянно контролировать его работу.

«Работа с индивидуальным репетитором позволит устранить пробелы ученика по конкретным темам, построить личную траекторию развития, будет осуществляться постоянный контроль. Из плюсов также можно выделить гибкий график, однако сильно рассчитывать на это не стоит: если репетитор востребован, график у него будет плотный, часто переносить занятия не получится», – говорит учитель русского языка и литературы Гульсия Хазиева.

По словам преподавателя русского языка и литературы Алины Асафтий, главное преимущество онлайн-формата – отсутствие привязки к месту. Ученик может заниматься со специалистом из другого города или даже страны.

«Например, у меня занимался мальчик, который переехал в Саудовскую Аравию, и это не стало причиной прекращения занятий. Благодаря онлайн-формату мы просто продолжили заниматься, как раньше», – рассказывает она.

Еще одно преимущество – возможности самой цифровой среды. На занятиях можно использовать презентации, онлайн-доски, тренажеры и сохранять записи уроков. Последние можно пересмотреть перед экзаменом или использовать для повторения уже разобранных тем.

Но у онлайн-занятий есть и обратная сторона. По словам Алины Асафтий, школьникам бывает сложнее сохранять концентрацию, а преподавателю – контролировать самостоятельность выполнения заданий. Кроме того, технические проблемы могут прервать занятие.

«Мне видится хорошим вариантом смешанный тип занятий, если позволяет география расположения ученика и учителя. Основную часть занятий можно проводить онлайн, а потом очно можно провести что-то вроде зачетного урока или пробного экзамена с разбором ошибок», – говорит эксперт.

Большинство университетов предлагают школьникам пройти платные подготовительные курсы Фото: © «Татар-информ»

Курсы при вузах: дешевле репетитора, но в группе

Мы изучили сайты ведущих вузов Татарстана, и оказалось, что большинство университетов предлагают школьникам пройти платные подготовительные курсы. Некоторые вузы ведут подготовку уже со средней школы, но так как такие курсы есть не у всех, мы брали только программы для 11-классников. Также мы не учитывали маркетинговые предложения, когда для получения скидки надо купить хотя бы два курса.

И вот что получилось.

Дороже всего подготовка к ЕГЭ из рассмотренных вариантов обойдется в Казанском медицинском университете: 84 тысячи рублей за год по одному предмету. Для сравнения: в том же вузе обучение на бакалавриате по специальности «сестринское дело» стоит 75 тыс. рублей в год.

В Университете Иннополис курс «Подготовка к обучению в ИТ-вузах» стоит от 26,7 до 53,3 тыс. рублей в зависимости от тарифа. При этом после прохождения программы учащиеся сдают экзамен, аналогичный тесту на грантовом конкурсе. При успешном прохождении он засчитывается как тестирование на втором этапе грантового конкурса, то есть курс потенциально позволяет получить существенную скидку на обучение.

В КФУ годовой курс подготовки к ЕГЭ по большинству предметов стоит 36,6 тыс. рублей. Исключение – английский язык, который обойдется в 44,8 тыс. рублей.

Помимо подготовки к ЕГЭ, в КФУ работает «Малый университет». Здесь школьников не столько готовят к экзаменам, сколько углубленно изучают отдельные предметы и решают олимпиадные задания. Для учащихся 10–11 классов стоимость обучения в среднем составляет 14,7 тыс. рублей. «Малый университет» работает давно: раньше направлений было больше, а учиться можно было и бесплатно – по результатам внутренних экзаменов. Сейчас обучение полностью платное, а набор направлений стал более компактным.

По мнению Гульсии Хазиевой, сильная сторона курсов при вузах – преподаватели и возможность познакомиться с университетской средой.

«Занятия в группах в университете обычно проводят опытные преподаватели. Это большой плюс. Также у учеников появляется возможность окунуться в университетскую среду. Но стоит отметить, что занятия проходят в группах, поэтому индивидуальный подход использовать в полной мере сложно, от ученика требуется самостоятельность. Стоимость будет ниже, чем с индивидуальным репетитором», – отмечает она.

Онлайн-школа продает не только знания, но и привычный для школьника цифровой формат обучения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Онлайн-школы: около 4 тысяч рублей в месяц

Онлайн-школ, где можно готовиться к ЕГЭ, очень много. В этом обзоре мы не стремились охватить весь рынок: проанализировали данные с сайтов школ, которые чаще всего появляются в топе поисковой выдачи, чтобы понять среднюю стоимость онлайн-образования.

Чаще всего обучение длится с сентября или октября до конца мая. В большинстве рассмотренных онлайн-школ подготовка по одному предмету обходится примерно в 4–5 тысяч рублей в месяц. При этом школы стараются продавать полный годовой курс и предлагают скидки при покупке нескольких предметов.

По сравнению с индивидуальным репетитором это заметно дешевле. Но цена компенсируется другим требованием – самостоятельностью ученика.

Учитель географии, заместитель директора по учебной работе Высокогорской СОШ №2 Лилия Шигапова рассказывает, что в школе, где она работает, в прошлом году несколько выпускников, набравших 100 баллов, дополнительно занимались в онлайн-школах.

«Получается, что они сами взяли ответственность за подготовку. Занимались не только с учителем в школе, но еще дополнительно брали курсы по профильным предметам, понимая, что им не хватает каких-то знаний», – говорит эксперт.

Мимоза Фахрутдинова также отмечает доступность онлайн-школ, но предупреждает о необходимости самоконтроля.

«Мотивированные дети могут заниматься и в онлайн-школах, тем более у школ различные системы скидок. Но по опыту могу сказать, что у меня были случаи, когда родители приводили детей на индивидуальные занятия, потому что ребенок отвлекался во время онлайн-урока: когда его спрашивали, он был включен; потом спрашивали кого-то другого, и он уже переключался на свой телефон и не слушал», – говорит преподаватель.

Сами онлайн-школы, по всей видимости, тоже это понимают и больше ориентированы не на родителей, а как раз на школьников, которые ищут платформу самостоятельно. На сайтах много видеороликов с выпускниками, набравшими 90 и 100 баллов, а преподаватели часто сами находятся примерно в той же возрастной категории, что и их ученики.

Таким образом, онлайн-школа продает не только знания, но и привычный для школьника цифровой формат обучения.

Курсы при вузе могут быть интересны тем, кто хочет заниматься в группе с опытными преподавателями и одновременно познакомиться с университетской средой Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что выбрать: репетитора, вуз или онлайн-школу?

На первый взгляд, рынок предлагает десятки вариантов, но если упростить, выбор сводится к трем моделям.

Индивидуальный репетитор подойдет школьнику, которому нужно закрыть конкретные пробелы, составить персональный план или обеспечить постоянный контроль. Это самый дорогой вариант, зато преподаватель может менять программу в зависимости от прогресса ученика.

Курсы при вузе могут быть интересны тем, кто хочет заниматься в группе с опытными преподавателями и одновременно познакомиться с университетской средой. Как правило, они дешевле индивидуальных занятий, но требуют большей самостоятельности.

Онлайн-школа – наиболее доступный вариант из трех. Здесь уже есть готовая программа, расписание, домашние задания и система подготовки. Но значительная часть ответственности остается на самом школьнике.

При этом границы между форматами постепенно стираются. Репетиторы используют платформы, личные кабинеты и видеозаписи, которые раньше ассоциировались прежде всего с онлайн-школами. Университеты запускают дистанционные курсы, а онлайн-школы предлагают индивидуальные занятия.

В результате появляется и четвертый вариант – гибридный: например, основную подготовку проходить онлайн, а отдельные занятия, пробники или сложные темы разбирать с репетитором очно.

Выбор способа подготовки и результат в первую очередь зависят от того, насколько школьник самостоятелен и организован Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как выбрать преподавателя

Еще один важный вопрос – как выбрать самого репетитора. Эксперты советуют не ориентироваться исключительно на стоимость занятий, количество подписчиков или громкие регалии.

«Можно найти репетитора по рекомендации знакомых или через рейтинги в интернете, но окончательный выбор нужно делать самостоятельно. Все дети разные: кому-то нужно больше практики, кому-то теории, кто-то быстро воспринимает информацию, а кому-то важно, чтобы все раскладывали по полочкам», – отмечает Алина Асафтий.

По ее словам, особое внимание стоит уделить первому занятию.

«Обычно это диагностика, тестирование или собеседование. Репетитор понимает уровень подготовки ученика, а ученик – подходит ли ему преподаватель. Если контакта не возникло, лучше сразу искать другого специалиста. Для успешной подготовки очень важно, чтобы учитель не только объяснял материал, но и умел поддерживать правильный психологический настрой».

Кандидат педагогических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой русского языка и языкознания Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Мария Рыбакова рассказала об опыте своей семьи. Старший сын в 2018 году поступил в технический вуз, и семья обошлась без репетиторов, рассчитывая на сильную школьную подготовку. Младший сын в этом году поступил в Казанский университет культуры, при подготовке он занимался с репетитором и посещал подготовительные курсы при КФУ.

«Даже если ребенок хорошо учится, все-таки я бы рекомендовала индивидуальную работу с опытным репетитором, и лучше, чтобы у преподавателя был опыт работы в экспертной комиссии ЕГЭ. Желательно находить репетитора, например, через знакомых, чтобы быть уверенным в опыте и компетентности специалиста», – к такому выводу приходит Мария Рыбакова.

При этом она дает универсальный совет, который пригодится каждому родителю.

«Ни в коем случае нельзя давить на ребенка. Важно обеспечивать ему комфортные условия, чтобы всегда, когда он приходит домой, у него была готова еда, он мог бы спокойно поесть и просто лечь спать. Весь прошлый учебный год младший сын дома практически не был – у него были то курсы актерского мастерства, то занятия в КФУ. Подготовка к ЕГЭ действительно очень сложный момент в жизни каждого ребенка. Начинать подготовку к ЕГЭ рекомендую в конце десятого класса», – говорит Мария Рыбакова.

Все опрошенные эксперты сходятся в одном: выбор способа подготовки и результат в первую очередь зависят от того, насколько школьник самостоятелен и организован.

«Нужно обратить внимание на то, как ребенок изначально учился в школе. У некоторых детей высокая мотивация, при этом у них хорошо развиты мышление, слуховое и зрительное восприятие, они быстро схватывают информацию. Они могут самостоятельно прочитать дополнительную литературу или найти другие источники информации. Важно, чтобы ребенок умел распоряжаться временем. Если у самого ребенка есть такая ответственность, ученик может заниматься и в онлайн-школе. Если же ребенку сложно организовать свою подготовку или ему недостает базовых знаний, стоит обратиться к репетитору», – считает Лилия Шигапова.

Получается, задача родителей и школьника заключается уже не просто в том, чтобы найти «хорошего репетитора». Важно понять, сколько контроля действительно нужно ребенку, насколько он способен заниматься самостоятельно и какой формат поможет ему регулярно двигаться к результату.