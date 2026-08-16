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Политика 16 августа 2026 12:32

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за поздравления

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Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину отметил роль Красной Армии в освобождении Кореи от японских колониалистов, передает Центральное телеграфное агентство Кореи, согласно РИА Новости.

Ранее Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от президента России и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации.

В своем ответе лидер КНДР выразил благодарность за теплую поздравительную телеграмму и отметил, что в истории освобождения Родины запечатлены подвиги военнослужащих Красной Армии, доблестно сражавшихся против общих врагов.

Ким Чен Ын подчеркнул, что Россия и КНДР создали надежную гарантию для светлого будущего двусторонних отношений, и выразил гордость за совместную борьбу за справедливость. Он также выразил уверенность, что под руководством Путина армия и народ России будут защищать суверенитет, безопасность и территориальную целостность страны, и пожелал президенту крепкого здоровья и успехов в работе.

#ким чен ын #Владимир Путин #Дмитрий Медведев
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