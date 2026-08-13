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Культура 13 августа 2026 12:50

В ЦУМе представят татарскую сказку «Су кызы Айла»

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В ЦУМе в Казани 22 августа состоится презентация авторской сказки «Су кызы Айла» художницы Лилии Гараевой. Произведение создано на основе татарской мифологии и вдохновлено сказкой Габдуллы Тукая «Су Анасы». Начало в 14:00, сообщают организаторы.

Согласно полученной информации, Лилия Гараева работает на стыке литературы, иллюстрации и современного декоративно-прикладного искусства. Она создает авторские сказки и иллюстрирует их, опираясь на детские воспоминания, сны и фантазии, переосмысленные через татарскую культуру. Особое место в творчестве занимает перенос иллюстраций на текстиль – платки, одежду, аксессуары бренда «Урманай».

«В детстве я жила с мыслью о том, что однажды смогу подружиться с Су Анасы. Этот образ всегда меня притягивал и волновал. Спустя годы мне захотелось вернуться к этой детской мечте и придумать свою историю – историю о девочке Айле, ее мире и встрече с мифологическим образом, который знаком мне с детства», – рассказывает Лилия Гараева.

В новой сказке традиционный образ татарской мифологии получает новое художественное прочтение. Согласно сообщению, автор соединяет фольклорные мотивы с собственной фантазией, создавая историю для детей и взрослых. На презентации Гараева расскажет об истории создания сказки, покажет авторские иллюстрации и поделится процессом работы над книгой.

#ЦУМ #сказка #Габдулла Тукай
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