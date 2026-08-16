Момент массового ДТП на Горьковском шоссе в Казани попал на видео

Момент жесткого ДТП с участием четырех автомобилей на Горьковском шоссе в Казани попал на видео. Запись опубликовали в одном из городских сообществ. На записи видно, как автомобиль выезжает на встречку и лоб в лоб сталкивается с другой легковушкой, после чего в аварию попадают еще два автомобиля.

Как ранее сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, в результате происшествия пострадали два человека, ехавших в автомобиле «Лады Калины». Именно в нее влетело авто, выехавшее на полосу встречного движения.

После аварии на шоссе собралась огромная пробка.