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Происшествия 16 августа 2026 20:21

Момент массового ДТП на Горьковском шоссе в Казани попал на видео

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Момент массового ДТП на Горьковском шоссе в Казани попал на видео

Момент жесткого ДТП с участием четырех автомобилей на Горьковском шоссе в Казани попал на видео. Запись опубликовали в одном из городских сообществ. На записи видно, как автомобиль выезжает на встречку и лоб в лоб сталкивается с другой легковушкой, после чего в аварию попадают еще два автомобиля.

Как ранее сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, в результате происшествия пострадали два человека, ехавших в автомобиле «Лады Калины». Именно в нее влетело авто, выехавшее на полосу встречного движения.

После аварии на шоссе собралась огромная пробка.

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Из-за массового ДТП на Горьковском шоссе в Казани образовалась огромная пробка
#лобовое столкновение авто #массовое дтп в казани #горьковское шоссе казани #госавтоинспекции казани
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