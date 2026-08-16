На форуме «РОСТКИ» обсудят значение креативных индустрий как драйвера развития

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В рамках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» впервые будет организована отдельная сессия, посвященная креативным индустриям. Об этом сообщает пресс-служба казанского Центра уникального мастерства (ЦУМа).

Обсуждение под названием «Креативные индустрии как драйвер устойчивого развития: российско-китайский опыт» состоится завтра, 17 августа. Модератором ключевой дискуссии, которая пройдет в ЦУМе, выступит генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий» Ранко Тепавчевич.

«ЦУМ создавался как место развития креативных индустрий, где традиционные ремесла получают новое дыхание, а экономика культуры работает в полную силу. Мы рады, что культура и бизнес встречаются здесь – на равных, в одном пространстве», – прокомментировал Тепавчевич предстоящее событие.

Участниками сессии станут президент Европейско-Азиатской ассоциации по культуре (EACA) Ю Чуньгуан, креативный директор QUBE Марвин Ма, режиссер и член Союза кинематографистов РФ Ильшат Рахимов, представители «Газпром-Медиа Холдинга» и ряд других экспертов.

Беседа будет посвящена тому, как культурный код и национальная идентичность становятся основой для новых бизнес-моделей, какие ниши наиболее перспективны для выхода на рынок Китая и почему креативная экономика признана одной из самых быстрорастущих отраслей в мировом масштабе.

Особое внимание предполагается уделить поиску новых форматов взаимодействия между предпринимателями РФ и КНР в сфере дизайна, моды, ремесленного производства и цифрового искусства.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что за почти три года становления и накопления опыта привлекательность и влияние международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай» неуклонно растут. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести форум на высоком уровне. Мероприятие началось сегодня, 16 августа, и продлится до 19 августа. Подробнее о событии читайте в материале «РОСТКИ-2026»: от «китайского Google» до сычуаньской оперы и гонок на «драконах».