Строительная неделя БРИКС в Казани соберет 50 тыс. гостей

Деловая программа Строительной недели БРИКС будет состоять из четырех тематических блоков. Первый день посвятят глобальному аналитическому обзору строительной отрасли. Во второй день участники обсудят взаимодействие государства и девелоперского бизнеса, а также международное сотрудничество стран БРИКС. Центральным событием станет пленарное заседание.

Третий день будет посвящен развитию бизнеса и коммерческой недвижимости. Завершит деловую программу блок об антикризисных продажах, маркетинге и построении личного бренда.

Организаторы уже объявили первых подтвержденных спикеров Строительной недели БРИКС. Среди них – президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, эксперт по переговорам Игорь Рызов, бизнес-тренер и специалист по хантингу и HR-рекрутменту Владимир Якуба, эксперт в области лидерства и основатель компании «Счастье в деятельности. Консалтинг» Филипп Гузенюк, наставник по уверенности в себе, успешной речи и лидерству Дарья Воронова, а также директор центра «Практика» и руководитель онлайн-школы тележурналистики Нина Зверева.

Параллельно на площадке МВЦ «Казань Экспо» пройдут несколько крупных отраслевых мероприятий. В их числе – Всероссийский форум ИЖС, Строительный юридический форум и профориентационный проект «ProSkills: пробуй и выбирай профессию».

На Всероссийском форуме ИЖС участники обменяются профессиональным опытом, обсудят актуальные тенденции в строительстве и поиск решений для дальнейшего развития рынка индивидуального жилищного строительства.

Строительный юридический форум будет посвящен содержанию решений и договоров о комплексном развитии территорий, банковскому регулированию, финансированию, ЗПИФ и налоговой устойчивости строительных проектов.

13 ноября в Казани пройдет Э:Форум компании «Этажи». Организаторы ожидают более 1,5 тыс. риелторов со всей страны. Участники обсудят тенденции рынка недвижимости и инструменты для роста, обменяются опытом и узнают мнение лидеров отрасли, в том числе генерального директора компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.

10 ноября старшеклассники смогут принять участие в профориентационном проекте «ProSkills: пробуй и выбирай профессию». Программа включает тестирование, VR-профессиональные пробы и экскурсию по выставочной экспозиции.

Для потенциальных покупателей квартир и посетителей, интересующихся девелопментом, организуют специальную программу. Гости Строительной недели смогут послушать лекции о покупке жилья, ипотечных программах и финансовых инструментах, инвестициях в жилую и коммерческую недвижимость. Также эксперты расскажут о ремонте и обустройстве собственного дома.

Строительная неделя БРИКС пройдет с 10 по 13 ноября. Главной темой станет «Единство отрасли». Организатором выступит Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Всего мероприятия Строительной недели БРИКС планируют посетить около 50 тыс. человек. Более 6 тыс. гостей примут участие в деловой программе. Кроме того, состоится финальный концерт с участием Басты и группы «Отпетые мошенники», который рассчитан на 10 тыс. зрителей.

В рамках Строительной недели также пройдет церемония вручения премии BRICS Property Awards.