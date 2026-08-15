Китайский Сабантуй, экономика дронов и матрешки по фэншуй: гид по «РОСТКАМ-2026»

С 16 по 19 августа Казань в четвертый раз станет местом проведения российско-китайского форума «РОСТКИ». Обширная программа события представляет собой 60-страничный буклет, но «Татар-информ» выбрал в ней главное. Дни китайского кино, круглый стол для бизнеса, обсуждения ИИ, долголетия, экономики дронов и кадров для работы с КНР – в нашем обзоре.





С 16 по 19 августа в Казани пройдет 4-й российско-китайский форум «РОСТКИ»

Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Спортивная программа

Гонки на лодках «Дракон» и Китайский Сабантуй

Участниками гонок на лодках «Дракон» станут предприятия Татарстана. Как считают организаторы, событие поможет ближе познакомиться с культурой Китая и положительно скажется на ведении бизнеса.

«В лодке сидят десять участников: те, кто гребет, и барабанщик, который задает ритм. Это человек, который непосредственно командует всем процессом. И здесь нужна слаженность, нужен четкий лидер, четкое повиновение тому, кто командует. То есть множество интересных качеств, которые используются и в бизнесе», – сказала о гонках руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина на брифинге в Кабмине РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Китайский Сабантуй смогут посетить горожане и гости Казани. Организаторы обещают музыкальные и танцевальные номера, подготовленные студентами из КНР, интерактивные площадки и атмосферу российско-китайского праздника.

16 августа, воскресенье, 10:00–15:30

Акватория озера Нижний Кабан у ТГАТ им. Г. Камала, ул. Хади Такташа, 74

Международный шахматный турнир

Для укрепления взаимопонимания между участниками форума на «Казань Экспо» проведут товарищеский турнир молодежных команд городов-побратимов и городов-партнеров России и Китая.

17 августа, понедельник, 9:30–13:00

МВЦ «Казань Экспо»

Культурная программа

Мультисенсорный интерактивный перформанс о Татарстане

Для делегатов форума «РОСТКИ» подготовили перформанс «Татарстан – территория будущего», который поможет им лучше узнать республику и Россию в целом. Напомним, что за неделю до форума число зарегистрированных участников составляло около 5 тысяч человек, о желании участвовать в «РОСТКАХ» заявили представители 60 российских регионов. Узнать о столице Татарстана они смогут благодаря наушникам, персональному immersive box и тщательно собранному сюжету. Артефакты будут открываться строго в нужный момент повествования.

17–18 августа, понедельник – вторник, 10:00–16:00

МВЦ «Казань Экспо»

Ирада Аюпова: «В этом году «Зона перекрестных культур» символично откроется в день 140-летия торжественного открытия Казанской ремесленной и сельскохозяйственной выставки 1886 года» Фото: prav.tatarstan.ru

«Зона перекрестных культур»

«Зона перекрестных культур», основанная на принципах фэншуй и пяти стихиях (дерево, огонь, земля, вода и металл), объединит народные ремесла, искусство и культурное наследие. За два дня на сцене состоится 50 с лишним выступлений, в которых примут участие более 150 артистов.

«В этом году «Зона перекрестных культур» символично откроется в день 140-летия торжественного открытия Казанской ремесленной и сельскохозяйственной выставки 1886 года», – рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова на брифинге в Кабмине РТ.

Во вторник, 18 августа, на «Казань Экспо» пройдет мастер-класс по росписи матрешки (10:00) и памятного сувенира из дерева (13:00).

17 и 18 августа, понедельник – вторник, 9:00–16:00

МВЦ «Казань Экспо»

Дни китайского кино

Горожане и туристы могут попасть на спецпоказы трех фильмов китайских режиссеров. В понедельник, 17 августа, в 16:00 покажут красочный приключенческий мультфильм «Спасатели» (6+), созданный китайскими аниматорами. Следом, в 18:00, стартует показ семейной драмы «Ответ на вечность», который завершится творческий встречей с режиссером Чжэном Юньчаном.

Во вторник в 16:00 покажут анимационный фильм «Счастливая маленькая подлодка: Приключение с драконом».

Вход на показы свободный по регистрации на сайте кинотеатра «Мир».

17 и 18 августа, понедельник – вторник

Кинотеатр «Мир», ул. Достоевского, 30

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Классическая сычуаньская опера

В Казани выступят артисты Сычуаньской оперы с постановкой «Чуань юнь дун фан».

«Сразу отмечу, что это не совсем опера в нашем классическом понимании. Это как раз феномен китайской культуры, который не только отражает высочайший профессиональный уровень исполнения, но и является важным инструментом сохранения традиционного искусства, в том числе оперы», – сообщила Ирада Аюпова на брифинге в Кабмине РТ. Вход на постановку по пригласительным.

17–18 августа, понедельник – вторник, 19:00–21:00

ТГАТ им. Г. Камала, ул. Хади Такташа, 74

Театральный проект «След»

Над премьерой совместного российско-китайского театрального проекта «Эз / След» вместе с партнерами из провинции Сычуань работало казанское объединение «Алиф» – режиссер Туфан Имамутдинов, хореографы Нурбек Батулла и Марсель Нуриев.



«В ноябре спектакль планируется показать на Международном театральном фестивале в городе Сичан», – анонсировала Аюпова.



В проекте отражены татарская культура и культура народа и (ицзу), проживающего в китайской провинции Сычуань. Авторы обращаются к этническому наследию, мифологии, музыкальным и пластическим традициям двух народов. Вход на постановку по спискам.

18 августа, вторник, 19:00–20:00

Театральная площадка Moñ, ул. Пушкина, 86

VIP-гости форума откроют выставку Russia-China Expo Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Деловая программа

Открытие форума «РОСТКИ»

Старт деловой программы назначен на понедельник. VIP-гости форума откроют выставку Russia-China Expo, где две страны представят передовые технологические разработки, промышленный потенциал своих регионов, инвестиционные проекты и успешные практики сотрудничества российских и китайских компаний.

17 августа, понедельник, 9:00

МВЦ «Казань Экспо»

Впервые на полях форума пройдет чемпионат по микроэлектронике Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чемпионат среди инженеров и специалистов по микроэлектронике YCS Global Master Cup

Впервые на полях форума пройдет чемпионат по микроэлектронике, призовой фонд которого, по данным Талии Минуллиной, составит более 1 млн рублей. Среди участников – Россия, Китай, Бразилия, Индия, Пакистан, Индонезия.

«В этом году впервые мы проведем чемпионат по микроэлектронике, точнее, по ремонту мобильной техники. Вообще в Китае ремонт смартфонов – это не просто услуга, а целая огромная индустрия, которая по масштабам вообще уникальна. Участниками будут 100 лучших мастеров со всего мира», – сказала Минуллина, добавив, что соревноваться они будут в ремонте материнской платы и замене верхнего стекла смартфонов.

17–18 августа, понедельник – вторник, 10:00–16:00

МВЦ «Казань Экспо», 1-й этаж

Талия Минуллина пояснила, что на сессии по низковысотной экономике речь пойдет об экономике дронов Фото: prav.tatarstan.ru

Сессия «Низковысотная экономика: новый контур городской мобильности»

Одна из первых сессий форума будет посвящена низковысотной экономике. Как пояснила Минуллина, речь идет об экономике дронов, которые используются в сельском хозяйстве, транспорте, безопасности, доставке, логистике и других направлениях. В КНР по этому направлению принята профильная программа, и, судя по всему, Россия заинтересована в том, чтобы перенять опыт у китайских коллег.

Среди заявленных спикеров – генсек Международной федерации беспилотных летательных аппаратов У Хуннин, заслуженный профессор, экс-президент Института планирования и проектирования «умных городов» Пекина Чен Си, председатель правления Ассоциации «Национальные автономные системы» Дмитрий Афанасьев, замруководителя Росавиации Андрей Потемкин.

17 августа, понедельник, 10:00–12:00

МВЦ «Казань Экспо»

Круглый стол «Китайский бизнес, добро пожаловать в Татарстан!»

Агентство инвестиционного развития РТ организует круглый стол, на котором ведущие китайские компании расскажут, что они готовы предложить республике. Обещано, что будут озвучены конкретные инициативы: от локализации производств до внедрения передовых технологий в промышленности, логистике и городской среде.

17 августа, понедельник, 13:00–14:30

МВЦ «Казань Экспо»

Сессия «Бизнес-диалог Россия и Китай»

Представители Союза китайских предпринимателей в России и другие участники встречи обсудят, как достичь амбициозной цели – выхода на 300-миллиардный (в долларах) объем товарооборота двух стран к 2030 году. Среди участников от Татарстана – заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и руководитель Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства РТ Альбина Гергерт.

17 августа, понедельник, 15:00–17:00

МВЦ «Казань Экспо»

Рустем Гайнуллов: «Татарстан в 2,5 раза нарастил агроэкспорт в Китай – до $33,5 млн» Фото: prav.tatarstan.ru

Сессия «Биоэкономика России и Китая: взаимный обмен кадрами, технологиями и компетенциями»

Отдельный трек деловой программы «РОСТКОВ» посвящен сельскому хозяйству. Как рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов, с начала этого года Татарстан в 2,5 раза нарастил агроэкспорт в Китай – до $33,5 млн. На сессии представители сельскохозяйственного министерства и КГАУ обсудят, как развивать биоэкономику совместно с китайскими коллегами.

17 августа, понедельник, 15:00–17:00

МВЦ «Казань Экспо»

Презентация Инновационного центра партнерства БРИКС в области новой промышленной революции

Инновационный центр партнерства стран БРИКС в Сямэне – платформа, которая за пять лет объединила проекты с инвестициями на сумму более 60 млрд юаней. Участники сессии, организуемой мэрией Казани, обсудят, как российскому бизнесу использовать инструменты Центра для запуска совместных технологических проектов.

17 августа, понедельник, 15:00–17:00

МВЦ «Казань Экспо»

Впервые в программу форума войдет отдельный трек, посвященный креативным индустриям, культурному коду и «экономике впечатлений» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сессия «Креативные индустрии как драйвер устойчивого развития: российско-китайский опыт»

Впервые в программу форума войдет отдельный трек, посвященный креативным индустриям, культурному коду и «экономике впечатлений». Сессия пройдет при поддержке Центра развития креативных индустрий РТ. Ее участники обсудят, какие ниши сегодня наиболее перспективны для выхода на рынок КНР.

17 августа, понедельник, 15:00–17:00

МВЦ «Казань Экспо»

Научно-деловой симпозиум «Технологии для здравоохранения»

Также впервые на «РОСТКАХ» пройдет двухдневный симпозиум, посвященный отрасли здравоохранения. Запланированы несколько сессий, посвященных медицинскому туризму, технологическим возможностям в хирургии, кардиохирургии и эндоваскулярной хирургии, в анестезиологии и реаниматологии. Среди спикеров будут как российские, так и китайские специалисты.

17–18 августа, понедельник – вторник, 10:00–14:30

МВЦ «Казань Экспо»

Фото: © «Татар-информ»

Сессия «Стратегия подготовки кадров для работы с Китаем»

На сессии трека «Образование» участники обсудят актуальные модели подготовки кадров для работы с Китаем и существующие механизмы интеграции вузов в реальный сектор экономики. Напомним, 2026–2027 годы объявлены перекрестными Годами российско-китайского сотрудничества в области образования. Среди спикеров сессии заявлен министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

17 августа, понедельник, 10:00–12:00

МВЦ «Казань Экспо»

Сессия «Образовательное и научное сотрудничество России и КНР»

Руководители сразу нескольких российских вузов приедут на «РОСТКИ», чтобы обсудить сотрудничество с китайскими университетами. Среди них – ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев, ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Никита Гусев, ректор Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова Никита Авралев, ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Владимир Богатырев.

17 августа, понедельник, 13:00–14:30

МВЦ «Казань Экспо»

Инвестиционно-венчурный фонд (ИВФ) РТ организует питч-сессию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Питч-сессия «Клуб инвесторов РВФ»

Инвестиционно-венчурный фонд (ИВФ) РТ организует питч-сессию, участники которой кратко презентуют свои проекты и обсудят потенциальные области сотрудничества и совместного инвестирования. Среди членов жюри – директор ИВФ РТ Дамир Галиев.

17 августа, понедельник, 15:00–17:00

МВЦ «Казань Экспо»

Сессия «Международный транспортный коридор: потенциал, барьеры, перспективы»

На сессии, организуемой Минтрансом РТ, обсудят новые решения, которые требуются на фоне роста объемов торговли между Россией и Китаем. Среди заявленных спикеров – министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

18 августа, вторник, 10:00–12:00

МВЦ «Казань Экспо»

Сессия «Побратимство городов как эффективный способ поиска надежных партнеров»

Одиннадцать городов Татарстана имеют побратимские связи с китайскими городами, на муниципальном уровне заключено 18 соглашений с китайскими партнерами. Так, столица РТ взаимодействует с Гуанчжоу, Сианем, Харбином, Чэнду и Шэньчжэнем. На сессии обсудят, какие направления российско-китайского сотрудничества наиболее перспективны на муниципальном уровне и как использовать потенциал побратимских связей для развития малого и среднего бизнеса. От Татарстана примут участие мэр Казани Ильсур Метшин, мэр Нижнекамска Радмир Беляев, также заявлены главы Ростова-на-Дону Александр Скрябин и Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

18 августа, вторник, 10:00–12:00

МВЦ «Казань Экспо»

Фото: © «Татар-информ»

Дискуссия «Россия – Китай: единый медийный код как основа для конструирования общего будущего»

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» организует дискуссию, участники которой ответят на вопросы: какие ценности должны быть заложены в единый российско-китайский медийный код, как преодолеть культурные и языковые барьеры для действенного информационного обмена и какие форматы совместных медиапроектов будут наиболее эффективны. Планируется участие руководителя РА «Татмедиа» Айдара Салимгараева, заместителя генерального директора АО «Интерфакс» Николая Касьянова, заместителя гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Горностаева, заместителя гендиректора ТАСС Марата Абулхатина.

18 августа, вторник, 10:00–12:00

МВЦ «Казань Экспо»

Сессия «Антикоррупционные стандарты как ключевой инструмент развития бизнеса»

На «РОСТКАХ» пройдет встреча, участники которой обсудят, как внедрение прозрачных механизмов помогает компаниям минимизировать риски и укрепляет доверие со стороны партнеров и инвесторов. Среди спикеров – заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов и начальник Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов.

18 августа, вторник, 10:00–12:00

МВЦ «Казань Экспо»

Сессия «Искусственный интеллект: мост между Россией и Китаем»

Участники сессии от Минцифры РТ ответят на вопросы, как искусственный интеллект может укрепить партнерство России и Китая и какие сферы экономики и социальной жизни наиболее перспективны для совместного внедрения AI-решений. На дискуссию приглашены эксперт по работе с государственным сектором Baidu AI Cloud Чжан Сяопэн, ректор Университета Иннополис Александр Гасников, уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в РТ Булат Замалиев и заместитель исполнительного директора по AI-трансформации портала «Рамблер» Алексей Авдей.

18 августа, вторник, 13:00–14:30

МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сессия «Активное долголетие и развитие системы ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами»

Минтруда РТ обсудит с коллегами из Китая, где ожидаемая продолжительность жизни уже превышает 78 лет, как создать инфраструктуру, отвечающую потребностям пожилых людей. Партнеры из Поднебесной готовы рассказать, какие технологии и социальные программы помогают продлить период активной и здоровой жизни. Среди заявленных спикеров от Татарстана – министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

18 августа, вторник, 13:00–14:30

МВЦ «Казань Экспо»

Пленарное заседание «Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая»

Ключевое событие деловой программы «РОСТКОВ» соберет руководителей федеральных и региональных органов власти России, глав китайских провинций и представителей деловых кругов. Они наметят дальнейшие шаги по подготовке управленческих и технических кадров для совместных проектов двух стран.

18 августа, вторник, 14:30–17:00

МВЦ «Казань Экспо»