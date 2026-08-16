Эксперт Бондарь: неоплата страховки в квитанции за ЖКУ не грозит штрафами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В квитанциях за ЖКУ может появиться строка «страхование жилья», но оплачивать ее не обязательно, сообщил агентству «Прайм» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, страхование в квитанции – добровольная услуга, ее неоплата не влечет штрафов. Такие программы покрывают базовые риски – залив или пожар, но дорогую технику или отделку защитить не получится. Цена обычно составляет 300–500 рублей в месяц.

По словам эксперта, иногда управляющие компании навязывают страховку незаконно, но суды встают на сторону жильцов. Если в квитанции нет отдельного кода для оплаты без страховки, это нарушение.

Оплачивать полис стоит только в том случае, если жильцы осознанно хотят защитить жилье, но важно уточнить в УК, перевели ли деньги в страховую, заключил Бондарь.