Пловец Вековищев выступил за проведение ЧЕ-2028 по водным видам спорта в Казани

Дворец водных видов спорта в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российский пловец Григорий Вековищев поддержал идею проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

«Круто, бесспорно, что тут (в Париже, где проходил чемпионат Европы по водным видам спорта 2026 года – прим. Т-и) такие трибуны. Но лучше бы болели за меня, а не за Маршана. Поэтому ждем чемпионат Европы у нас дома, в России. В Казани было бы очень здорово», – подчеркнул спортсмен.

«Трибуны тут заряжают Маршана, когда ты выходишь рядом с ним, выходишь с французами, и трибуны орут явно не тебе – это немножко не увеличивает мотивацию, наоборот, даже хуже становится как будто бы», – признался в этом контексте россиянин.

Сегодня утром Вековищев не смог пробиться в финал на дистанции 400 метров вольным стилем в рамках ЧЕ. Он показал 18-й результат – 3 минуты 48,90 секунды.

Четырехкратный олимпийский чемпион француз Леон Маршан вышел в финал с четвертого места (время – 3 минуты 45,85 секунды), но на заключительном этапе состязаний одержал победу с результатом 3 минуты 43,14 секунды.

Серебряная награда досталась венгру Оливеру Папаи с временем 3 минуты 44,46 секунды, а третьим стал немец Лукас Мертенс (результат – 3 минуты 44,57 секунды).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходил в столице Франции Париже: он начался 31 июля и завершился сегодня, 16 августа. Российские пловцы выступали на турнире в нейтральном статусе.

Ранее президент European Aquatics Антонио Силва допустил, что чемпионат Европы по водным видам спорта 2028 года примет именно столица Татарстана. Подробнее о ситуации читайте в материале «Татар-информа» European Aquatics снижает градус: Казань ждет «разморозки» водного ЧЕ.