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Общество 16 августа 2026 11:31

В ОП предложили повысить лимит стоимости подарков учителям до 5 тысяч рублей

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Лимит стоимости подарков учителям необходимо повысить как минимум до 5 тыс. рублей, сообщил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, действующий лимит в 3 тыс. рублей можно поднять как минимум вдвое. Он отметил, что хороший букет и коробка конфет в крупных городах часто стоят дороже 3 тыс. рублей, поэтому повышение лимита было бы оправданным.

Гриб подчеркнул, что каждый родитель или ученик может определять стоимость подарка, исходя из собственных возможностей.

#общественная палата рф #учителя #подарки
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