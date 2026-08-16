В ОП предложили повысить лимит стоимости подарков учителям до 5 тысяч рублей

Лимит стоимости подарков учителям необходимо повысить как минимум до 5 тыс. рублей, сообщил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, действующий лимит в 3 тыс. рублей можно поднять как минимум вдвое. Он отметил, что хороший букет и коробка конфет в крупных городах часто стоят дороже 3 тыс. рублей, поэтому повышение лимита было бы оправданным.

Гриб подчеркнул, что каждый родитель или ученик может определять стоимость подарка, исходя из собственных возможностей.