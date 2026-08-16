Российские пловцы победили в эстафете 4 на 100 м комплексом на ЧЕ в Париже

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Фото: © «Татар-информ»

Российские пловцы стали первыми в эстафете 4 на 100 метров комплексным стилем на чемпионате Европы 2026 года по водным видам спорта, который проходил в Париже.

В состав команды входили Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. Они преодолели дистанцию за 3 минуты 28,67 секунды.

Серебряные медали достались пловцам из Италии, которые показали время 3 минуты 28,86 секунды, отстав от лидеров на 0,19 секунды.

Представители Франции с результатом 3 минуты 29,03 секунды взяли бронзовые награды. Британские спортсмены стали четвертыми с временем 3 минуты 29,11 секунды.

До этого российские пловцы вышли в финал эстафеты, показав лучший результат в 3 минуты 30,81 секунды. Вторыми сегодня утром были британцы (3 минуты 31,19 секунды).

В аналогичной эстафете россиянки Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Кира Манохина стали обладательницами бронзовых медалей.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходил в столице Франции Париже: он начался 31 июля и завершился сегодня, 16 августа. Российские пловцы выступали на турнире в нейтральном статусе.