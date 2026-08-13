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Общество 13 августа 2026 18:31

Представители мотосообществ и ГАИ обсудили профилактику ДТП с мотоциклами в РТ

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Представители мотосообществ и ГАИ обсудили профилактику ДТП с мотоциклами в РТ
Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Управлении Госавтоинспекции МВД по РТ прошла встреча с участниками мотосообществ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Встреча началась с приветственного слова врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрата Самигуллина. Он обратил внимание, что с начала сезона в республике произошло 176 ДТП с мотоциклами, в которых погибли 15 человек, а еще 190 получили травмы.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В дальнейшем участники встречи обсудили профилактику подобных ДТП, а также наметили планы по их уменьшению.

#гаи
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