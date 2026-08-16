Гилязова после участия в ЧЕ в Париже: В Казани мне точно будет комфортнее

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Российская пловчиха, уроженка Набережных Челнов Ралина Гилязова после участия в чемпионате Европы 2026 года по водным видам спорта, проходившем в Париже, призналась, что ей точно будет комфортнее в Казани, чем в столице Франции.

«Пока не могу точно сказать какой город лучше, но в Казани мне точно будет комфортнее. У нас как будто всё поновее. Мне в Татарстане больше нравится», – заявила спортсменка в интервью изданию «Чемпионат», упомянув также неприятный запах, который она чувствовала во многих местах Парижа.

Сам опыт, приобретенный на чемпионате Европы, пловчиха назвала «очень большим и ценным», хотя ей не удалось пробиться в финал ни на дистанции 50, ни на дистанции 100 метров.

«Я расстроилась, конечно. По ощущениям в полуфинале я плыла хорошо, не попала в касание. Не скажу, что устала, но что-то пошло не так. Было легко в целом. Не знаю, что пошло не так», – констатировала Гилязова, комментируя предфинальный заплыв на 50 метров брассом, который ей пришлось дважды переплывать.

«Что касается сотни, то там расстройства не было никакого, мы с тренером изначально готовились больше на 50 метров, на сотню не рассчитывали особо. Наоборот, я пробила из 1 минуты 8 секунд, и этому была рада», – добавила татарстанка.

«На внутренних стартах в России я теперь точно буду чувствовать себя увереннее. Это был бесценный опыт, что удалось выступить на таком старте, по настрою все будет теперь совсем иначе», – подчеркнула она.

Отдельно корреспондент поинтересовался гастрономическими пристрастиями Гилязовой. По словам спортсменки, французская кухня ей «не очень заходит», «татарская – куда ближе». Круассаны пловчиха не любит, пробовать лягушачьи лапки не пыталась, а на вопрос о возможном интересе к конине, которая присутствует и в татарской, и во французской кухне, ответила, что не ела конину и дома, в Казани.

Спортсменка также прокомментировала жару, на которую уже жаловалась прежде. «Мне больше нравится зима, а не лето. Очень жарко, даже сейчас я сидела в колл-руме, и мне было очень жарко. Что вчера, что сегодня. Тяжело так выступать. Не очень комфортно», – объяснила она, уточнив, что «точно» не смогла бы жить в Париже, даже теоретически, в том числе и из-за любви к «холоду, зиме».

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходил в столице Франции Париже: он начался 31 июля и завершился сегодня, 16 августа. Российские пловцы выступали на турнире в нейтральном статусе.