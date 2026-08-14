«Тау Фест» в Казани посвятит программу детям и семейным ценностям

V юбилейный книжный фестиваль «Тау Фест» пройдет 29 и 30 августа в Казани. Мероприятие приурочено к празднованию Дня города и Дня Республики Татарстан и объединит литературу, театр и музыку вокруг темы семьи.

Организатором фестиваля выступает Благотворительный фонд развития культуры «Счастливые истории». Проект реализуется при поддержке гранта ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Для детей и родителей подготовили встречи с популярными авторами, финал Конкурса чтецов, костюмированный парад литературных героев и марафон рисунков на асфальте. Принять участие в параде могут все желающие. Музыкальную программу дополнит выступление композитора Григория Гладкова, автора музыки к мультфильму «Пластилиновая ворона».

Программа для детей построена вокруг принципа «вовлечения через действие» и включает четыре основных направления: «Сцену юных талантов», «Конкурс чтецов», «Творческие лаборатории» и литературный лекторий «Диалог на равных».

На «Сцене юных талантов» пройдет поэтический спектакль с участием юных авторов. Его главными героями станут победители и финалисты Международной независимой литературной премии «Глаголица».

В интерактивной зоне «Творческие лаборатории» для детей проведут музыкальный перформанс «Стулофон» писательницы Нины Дашевской из Санкт-Петербурга. Российский специалист в сфере индустрии комиксов Денис Лопатников из Москвы проведет мастер-классы по визуальному повествованию, сторителлингу и созданию персонажей комиксов.

Также состоится презентация комикса Богдана Лимаренко из Санкт-Петербурга с участием московской художницы Софьи Соколовой. Евгений Кощевский из Санкт-Петербурга покажет спектакль марионеток «Кукольная феерия».

Детей также ждут мастер-класс «Рисуем природу» от детской поэтессы Йолдыз Шараповой, творческое занятие от художника-графика и иллюстратора Максима Покалева, а также мастер-класс поэтессы, лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая Лилии Гибадуллиной.

В программе примут участие казанский плейбэк-театр «ТРИСТОРИ» и инклюзивная студия «Э-моция».

В рамках проекта Союза писателей России «Творческие встречи с писателями в регионах России» пройдут встречи и автограф-сессии с одним из самых издаваемых российских авторов Дарьей Донцовой из Москвы и Дмитрием Емцом, автором серии книг «Таня Гроттер».

Молодой автор Алекс Хилл из Краснодара представит дилогию «Танцуй со мной в темноте». Также состоятся творческие встречи с писателем, музыкантом и сценаристом Андреем Усачевым из Москвы и поэтессой Галиной Дядиной из Арзамаса.

Гостями фестиваля станут писатель, журналист и путешественник Евгений Рудашевский и писательница Нина Дашевская. С ней пройдет интерактивная «Битва смыслов».

Отдельную встречу посвятят феномену Габдуллы Тукая в XXI веке. В ней примут участие татарские писатели и поэты Галимьян Гильманов, Рифат Салахов и Рустем Галиуллин, создатели фильма «Габдулла Тукай. 140 лет» Элина Марданова и Данис Хисматуллин, а также режиссер фильма «Архив Тукая» Ренат Хабибуллин.

Кроме того, на фестивале выступит российский поэт и прозаик, лауреат литературных премий имени С. Я. Маршака и К. И. Чуковского Сергей Махотин. Для гостей подготовили встречу с Зилантами и писательницей Олесей Феоктистовой, выступление поэта, писателя, журналиста, переводчика и ученого Ленара Шаехова.

Российская писательница, сценарист, поэтесса и сказочница Юлия Ивлиева проведет встречу «Магия слов и волшебных историй». Писательница Дания Нагим пригласит участников в путешествие по стране загадок.

Еще одно интерактивное мероприятие посвятят 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. Гостей ждет тематическая программа с элементами квеста и творчества.

Фестиваль «Тау Фест» пройдет 29 и 30 августа с 10:00 до 20:00.

Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации.