Певица из Челнов подарила участникам СВО билеты на свой концерт

Певица и автор-исполнитель из Набережных Челнов Ильзира Ибрагимова передала 50 билетов на свой сольный концерт участникам специальной военной операции и членам их семей. Выступление состоится 10 сентября во Дворце культуры «Энергетик».

Билеты артистка передала во время приема граждан в общественной приемной Набережночелнинского местного отделения «Единой России». Встречу провел депутат городского Совета, руководитель Ассоциации Совета ветеранов города Шамиль Аюпов.

Ильзира Ибрагимова – старшая медицинская сестра офтальмологического отделения Городской больницы №5, лауреат всероссийских и республиканских конкурсов. В концертную программу войдут патриотические и татарские песни.

По словам артистки, она хотела таким образом выразить благодарность военнослужащим и подарить им возможность провести теплый вечер вместе с близкими.

Шамиль Аюпов поблагодарил Ильзиру Ибрагимову за инициативу и отметил важность поддержки участников СВО со стороны жителей города.

«Наши защитники должны чувствовать внимание и поддержку общества. Надеюсь, что инициатива Ильзиры Ибрагимовой станет хорошим примером и для других артистов», – сказал депутат.