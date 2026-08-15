Депутат Хамитов призвал россиян сдать нормы ГТО до конца года

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Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов призвал россиян сдать нормативы ГТО до конца года. По его словам, это позволит не только проверить свою физическую форму, но и получить налоговый вычет, передает РИА Новости.

Хамитов посоветовал не откладывать сдачу нормативов на последние недели года. Он отметил, что участие в комплексе ГТО является вкладом в собственное здоровье, а возможность получить налоговый вычет служит дополнительным стимулом.

Депутат подчеркнул, что сдача нормативов ГТО до конца года позволяет оценить уровень своей физической подготовки и одновременно получить финансовую мотивацию.

Хамитов напомнил, что граждане, которые выполнили нормативы комплекса ГТО и соответствуют установленным условиям, могут воспользоваться налоговым вычетом.

По мнению депутата, особенно важно рассказывать об этой возможности молодым людям, семьям и всем, кто регулярно занимается спортом.

Хамитов также отметил, что государственная политика в сфере физической культуры направлена на создание условий, при которых активный образ жизни становится не только полезным для здоровья, но и выгодным. По его словам, программа ГТО позволяет получить конкретную финансовую выгоду за заботу о своем здоровье.