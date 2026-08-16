Главный секрет варенья – любовь: в Красновидово отметили Яблочный спас

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

Село Красновидово Камско-Устьинского района 15 августа стало центром праздника «Яблочный спас». На высоком берегу Волги, в тени музейного сада, развернулся главный яблочный праздник, объединивший горьковские страницы истории, живую музыку и традиции.

Гостей ждал целый день ярких событий на четырех площадках: театрализованная экскурсия с элементами теневого театра, оживившая горьковские страницы, тактильная выставка подлинных предметов быта, кулинарная мастерская по варке красновидовского варенья, фотозона, концерт группы Kosa Folk и другие события.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Одной из самых популярных точек музейного сада стала кулинарная мастерская.

«Главный секрет вкусного варенья – это любовь. Настоящее варенье получается только тогда, когда ты искренне любишь то, чем занимаешься. Если готовить с любовью, результат всегда будет превосходным. А для лучшего вкуса мы используем проверенные сорта – антоновку, анис и московскую грушовку по авторскому рецепту», – ответила на вопрос о секрете идеального угощения хозяйка мастерской.

«Яблочный спас» в Красновидово – праздник, объединяющий поколения. Сюда приезжают целыми семьями из разных уголков республики.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Для нашей семьи это и красивый народный праздник, и прекрасный повод выбраться куда-то всем вместе. В прошлом году мы праздновали в Свияжске, а в этом увидели афишу Красновидово и сразу решили приехать – здесь мы впервые», – рассказала одна из гостей фестиваля, приехавшая из Верхнеуслонского района с дочками.

Праздник организован при поддержке Национального музея РТ, Камско-Устьинского района, Красновидовского поселения и Министерства культуры РТ.

Леана Ханафиева