В Бугульме пятерых контрактников проводили на службу в зону СВО
В Бугульминском военном комиссариате состоялась отправка пятерых жителей района, заключивших контракты на прохождение военной службы. Трое военнослужащих направились на комплектование полка 1233 Южного военного округа, еще двое – в воинские части Центрального военного округа.
Полк 1233 был сформирован в сентябре–октябре 2022 года из мобилизованных жителей Татарстана. В его составе служит наибольшее количество бугульминцев, призванных в рамках частичной мобилизации.
Проводить военнослужащих пришли имам-хатыб Баязит хазрат Раупов, иерей Сергий Беспалов, директор Бугульминской кадетской школы-интерната Александр Крайнов и юнармейцы. Они пожелали бойцам успешной службы и возвращения домой.
Поддержку семьям военнослужащих пообещала член оперативного штаба Республики Татарстан по работе с семьями участников специальной военной операции Наталья Кулагина.
«Мы всегда готовы оказать поддержку вашим семьям. Любая просьба будет принята в работу и обязательно решена», – заверила она.
Военный комиссар Бугульмы и Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов передал военнослужащим письма и рисунки, которые для них подготовили школьники и юные жители города.
В Татарстане военнослужащим, заключившим контракт, предоставляются социальные гарантии, полное обеспечение, питание и снаряжение. Размер предусмотренных выплат может достигать 20 млн рублей в год.
Следующая отправка жителей Бугульминского района на военную службу по контракту запланирована на 19 августа.
Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой.