В Бугульме пятерых контрактников проводили на службу в зону СВО

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Бугульминском военном комиссариате состоялась отправка пятерых жителей района, заключивших контракты на прохождение военной службы. Трое военнослужащих направились на комплектование полка 1233 Южного военного округа, еще двое – в воинские части Центрального военного округа.

Полк 1233 был сформирован в сентябре–октябре 2022 года из мобилизованных жителей Татарстана. В его составе служит наибольшее количество бугульминцев, призванных в рамках частичной мобилизации.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Проводить военнослужащих пришли имам-хатыб Баязит хазрат Раупов, иерей Сергий Беспалов, директор Бугульминской кадетской школы-интерната Александр Крайнов и юнармейцы. Они пожелали бойцам успешной службы и возвращения домой.

Поддержку семьям военнослужащих пообещала член оперативного штаба Республики Татарстан по работе с семьями участников специальной военной операции Наталья Кулагина.

«Мы всегда готовы оказать поддержку вашим семьям. Любая просьба будет принята в работу и обязательно решена», – заверила она.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Военный комиссар Бугульмы и Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов передал военнослужащим письма и рисунки, которые для них подготовили школьники и юные жители города.

В Татарстане военнослужащим, заключившим контракт, предоставляются социальные гарантии, полное обеспечение, питание и снаряжение. Размер предусмотренных выплат может достигать 20 млн рублей в год.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Следующая отправка жителей Бугульминского района на военную службу по контракту запланирована на 19 августа.

(843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117. Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru . Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.Жителям других регионов нужно позвонить по номеруили по межрегиональному номеру кол-центра