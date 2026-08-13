За год Музей образования Татарстана «Белем» посетили более 10 тыс. человек

Фото: пресс-служба ИФМК КФУ

За год работы Музея образования Татарстана «Белем» его посетили более 10 тыс. человек, из них 45% – школьники, 22% – учителя, 18% – студенты, 10% – туристы и 5% – представители официальных делегаций. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогических работников.

Фото: пресс-служба ИФМК КФУ

«Ключевую роль в сохранении истории играет Музей образования „Белем“, открытый в прошлом году на территории Казанского федерального университета. Он стал центром притяжения. Посетители высоко оценили глубину экспозиций, их наглядность и интерактивность», – сказал он.

Хадиуллин добавил, что также ведется работа по установке памятника Учителю и созданию одноименного сквера на Набережной реки Казанки. Полностью завершено строительство Дома учителя. «Сейчас мастера работают над скульптурно-тематической композицией, которая призвана увековечить образ педагога», – отметил он.

Фото: пресс-служба ИФМК КФУ

Музей образования Татарстана «Белем» был открыт 13 августа прошлого года с участием Раиса РТ Рустама Минниханова. Он создан на базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, директор которого Радиф Замалетдинов принял участие в пленарном заседании. Экспозиция музея объединяет исторические материалы и современные интерактивные технологии.

На совещании также затронули вопросы сохранения языкового многообразия республики. Минниханов высоко оценил деятельность Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков народов Татарстана, в состав которой входит Замалетдинов.