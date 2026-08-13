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Общество 13 августа 2026 13:50

Имена более 3,6 тыс. педагогов размещены на Электронной доске почета РТ

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Имена более 3,6 тыс. педагогических работников размещены на платформе «Электронная доска почета РТ». Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогических работников в Набережных Челнах.

«2026-й в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести. У нас начала работать Электронная доска почета. В ней уже 3640 учителей, воспитателей, мастеров производственного обучения», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что гордится педагогами, которые вносят значимый вклад в развитие системы образования.

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#Электронная доска почета РТ
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