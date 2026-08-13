Имена более 3,6 тыс. педагогов размещены на Электронной доске почета РТ

Имена более 3,6 тыс. педагогических работников размещены на платформе «Электронная доска почета РТ». Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогических работников в Набережных Челнах.

«2026-й в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести. У нас начала работать Электронная доска почета. В ней уже 3640 учителей, воспитателей, мастеров производственного обучения», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что гордится педагогами, которые вносят значимый вклад в развитие системы образования.