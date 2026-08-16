Россиянин Корнев взял серебро на дистанции 50 м вольным стилем на ЧЕ

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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российский пловец Егор Корнев стал вторым в финале дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы 2026 года по водным видам спорта, который проходит в Париже.

Россиянину удалось преодолеть дистанцию за 21,37 секунды. Он на 0,24 секунды отстал от завершившего заплыв первым украинца Никиты Шеремета.

При этом обладателем серебряной медали стал не только Корнев, но и серб Андрей Барна, продемонстрировавший аналогичный результат.

Ранее, в июне, российский спортсмен установил пять национальных рекордов на проходившем в Казани чемпионате страны. В том числе в полуфинале ЧР на 50 метров вольным стилем он преодолел дистанцию за 21,12 секунды, а в финале – за 21,06 секунды.

Таким образом, июньские результаты Корнева были лучше не только его нынешнего результата, но и результата сегодняшнего победителя.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции Париже, он начался 31 июля и завершится сегодня, 16 августа. Российские пловцы выступают на турнире в нейтральном статусе.