В Татарстане начались съемки фильма о поэтессе Сажиде Сулеймановой

В Татарстане стартовали съемки полнометражного документально-художественного фильма «Сажида», посвященного жизни и творчеству поэтессы Сажиды Сулеймановой. Проект приурочен к вековому юбилею, который будет отмечаться в 2026 году, и реализуется при поддержке гранта «Энергия добра» Благотворительного фонда «Татнефть».

Фото предоставлено Александром Долговым

Режиссером картины выступил Александр Далматов, сценарий написали Алсу Хабибуллина и Резеда Хаертдинова. Исполнительный продюсер – Раиль Сафин, композитор – Миляуша Хайруллина, консультант – сын поэтессы Анвар Маликов. Генеральный партнер – Благотворительный фонд «Татнефть». Проект реализуется под патронажем Центра современной татарской культуры «Тамга».

Картина охватывает все ключевые этапы судьбы Сажиды Сулеймановой: детство, годы войны, работу в Альметьевске, преподавательскую деятельность, расцвет творчества и борьбу с болезнью. Для визуализации снимаются игровые сцены с участием актеров театров Камала, Мензелинского и Альметьевского театров. Роль поэтессы исполняют Алсу Каюмова, Зарина Сафина и Тансылу Ахмадеева. Съемки проходят в Казани, Альметьевске и в Татышлинском районе Башкортостана.

Для фильма записаны интервью-воспоминания о Сажиде Сулеймановой. Своими историями поделились председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла, народные писатели Ренат Мухаммадиев, Ренат Харис, Радиф Гаташ, а также литераторы Дания Загидуллина, Фоат Галимуллин и другие.

Фото предоставлено Александром Долговым

В съемках содействуют театр Камала, Национальный музей РТ, Музей Габдуллы Тукая, ГМИИ РТ, Союз композиторов РТ и другие учреждения. Композитор Миляуша Хайруллина пишет две новые песни на стихи поэтессы, их исполнит певица Альбина Ишмурзина.

«Творчество Сажиды Сулеймановой давно стало народным достоянием, ее стихи и песни «Урсал тау», «Туй җыры» знают во всех уголках республики. Наша задача – перевести этот культурный код на язык современного кинематографа. Мы создаем не просто биографическую справку, а эмоциональное кино, которое найдет отклик у зрителя любого возраста», – отмечает режиссер Александр Далматов.

Фото предоставлено Александром Долговым

Фильм станет вкладом в укрепление роли творчества Сажиды Сулеймановой в контексте татарской литературы.