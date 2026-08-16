Военкор Александр Коц рассказал, что украинские дроны, летевшие на Москву и Подмосковье, были «нашпигованы» шрапнелью. Таким образом, как утверждает военный корреспондент, киевские режим намеренно стремится убить как можно больше мирных граждан.

«В Подольске у мужчины из СНТ «Лесной» вытаскивают осколочные — характерные, от кассетной начинки. Это не боеприпас для промышленного объекта. Такими не разрушают оборонные заводы. Такими стремятся убить как можно больше людей», – написал Коц в МАКС.

Военкор также отметил, что это не единичный случай использования шрапнели в украинских дронах. Так, вражеский беспилотник врезался в дерево и сдетонировал в районе Варшавского шоссе в Москве, «разбрасывая в стороны железную смерть».

«"Лютые" этой весной над Подмосковьем уже несли шарики из подшипников — 4 и 7 миллиметров. Тамбовщина в июле — то же самое: губернатор после удара по Wildberries в Котовске письменно зафиксировал, что "враг намеренно использовал поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям"», – добавил Коц.

Журналист уверен, что на преступления киевского режима против россиян необходимо отвечать системной работой по вражеской инфраструктуре, пока ее объекты не «осядут в бетонную пыль».

«Каждый шарик, вынутый нашим хирургом из тела старика в Раменском, — это адрес на украинской карте. За него — отдельный счет», – подытожил Коц.

Напомним, в результате удара ВСУ загорелся склад Wildberries в Коледино, о чем сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его информации, в момент атаки сотрудники были выведены в укрытие, никто не пострадал.

18 июля ВСУ начали серию ударов беспилотниками по логистическим центрам маркетплейса Wildberries. Под удары попали комплексы в Электростали, Котовске, Воронеже, Краснодаре, Невинномысске и др.

31 июля глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев сообщил об отражении атаки БПЛА на логистический центр. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано, пострадавших нет.