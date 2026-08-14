85% отзывов татарстанцев о нацпроектах оказались положительными

Жители Татарстана оставили около 2,7 тыс. отзывов о качестве реализации национальных проектов. В основном оценки оказались положительными или нейтральными – на них приходится 85% всех комментариев. В 2026 году жители республики уже направили около 500 отзывов.

Механизм сбора мнений жителей о реализации нацпроектов работает с 2023 года. За это время татарстанцы оставили около 2 тыс. положительных отзывов и более 260 нейтральных комментариев.

В этом году чаще всего жители республики оценивают содержание парков и скверов, благоустроенных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», а также состояние образовательных учреждений, которые построили или обновили в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Около 75% отзывов по этим направлениям имеют положительную или нейтральную оценку.

Оставить отзыв можно с помощью QR-кода, размещенного на всех социально значимых объектах, которые построили или реконструировали в рамках действующих национальных проектов.

Жалобы и критические замечания жителей передают местным органам власти и профильным министерствам. Там на их основе разрабатывают и реализуют меры для устранения выявленных проблем.

В 2026 году на реализацию 45 региональных проектов в составе 12 национальных проектов в Татарстане направили около 54 млрд рублей. Это на 20,6% больше, чем годом ранее.

В рамках нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Экология» в республике благоустроят 42 парка и сквера, модернизируют 17 объектов инженерной инфраструктуры. Кроме того, завершат рекультивацию иловых полей Казани и расчистят русло реки Мелекески в Набережных Челнах.

По нацпроектам «Все лучшее детям» и «Семья» в Татарстане построят шесть детских садов, завершат ремонт двух дошкольных учреждений и 36 школ в муниципальных районах республики. Также капитально отремонтируют Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева в Нижнекамске и Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая в Арске.

В рамках регионального проекта «Семейные ценности» построят четыре школы искусств и отремонтируют 22 объекта культуры.

Кроме того, в республике продолжится строительство и реконструкция автомобильных дорог и мостов, учреждения будут оснащать современным оборудованием, а социальные отрасли экономики – переводить в цифровой формат. Также сохранятся меры поддержки семей с детьми и предпринимателей.

По состоянию на 1 июля 2026 года на реализацию национальных проектов в Татарстане уже направили 20,6 млрд рублей – 38% от предусмотренных на год средств.