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Общество 13 августа 2026 11:23

Госстройнадзор РТ одобрил строительство Дома детского творчества в Бавлах

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Госстройнадзор РТ выдал заключение о соответствии требованиям проектной документации застройщику Дома детского творчества «Мирас» с приобретением мебели, оборудования и инвентаря, расположенного на улице Мира в Бавлах, сообщает начальник ведомства Вали Назмеев.

Начало строительства объекта – октябрь 2026 года. Его здание – трёхэтажное, общая площадь составляет 2634 кв. метра.

Согласно проекту здесь размещены актовый зал на 120 мест с артистической комнатой, компьютерный и шахматный классы, мастерские по робототехнике, деревообработке и гончарному делу, вестибюль, гардероб и кладовые.

В сообщении также указан застройщик – Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района РТ, технический заказчик – ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», генподрядчик – ООО «Стройсервис» и подрядчик – ООО СФ «Таш».

Строительство Дома детского творчества в Бавлах соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети».

#Бавлы #госстройнадзор по рт
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