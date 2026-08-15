Артига подвел итоги матча с «Ростовом»

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в четвертом туре РПЛ – 1:1. После матча в разговоре с журналистами итог встречи подвел главный тренер казанцев Франк Артига:

«В первом тайме «Ростов» выглядел сильнее. Мы знаем, что собой представляет такая команда – они являются ли дером в плане отрезка в режиме интенсивности, лидером в плане высокоскоростных отрезков, лидером в плане выигранных единоборств. И собственно, в первом тайме они это показали. Что касается второго тайма – мы выравняли игру. В последние 20 минут мы выглядели сильнее. Думаю, что в целом, матч охарактеризовался большим количеством борьбы, самоотдачи. В целом, обе команды могут быть удовлетворены этим результатом», – сказал Артига.

Следующий матч клуб из столицы Татарстана проведет в Кубке России. 19 августа в Казань приедет московский «Спартак».