Более 5,2 тыс. татарстанцев подали заявки через «Мобильный избиратель»

За первые десять дней работы сервиса «Мобильный избиратель» 5278 жителей Татарстана выбрали удобный избирательный участок на территории России, согласно информации ЦИК РТ. Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что задача избирательной системы – сделать участие в выборах максимально удобным.

«Мы видим, что татарстанцы активно пользуются возможностями, которые дает современная избирательная система. 5278 заявлений – это показатель востребованности сервиса. Наша задача – чтобы никакие жизненные обстоятельства не становились препятствием для участия в выборах. «Мобильный избиратель» позволяет заранее определить удобный избирательный участок и проголосовать в один из дней голосования», – подчеркнул Кондратьев.

Прием заявлений для голосования не по месту постоянной или временной регистрации продолжается. Воспользоваться сервисом можно до 14 сентября через портал госуслуг, избирательные комиссии и МФЦ.