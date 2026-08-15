Повторяя Одиссея и Девятаева: 30 лет невероятному побегу наших летчиков из плена

16 августа отмечается юбилей захватывающей истории о возвращении домой: 30 лет назад российские летчики бежали из талибского плена после 378 дней неволи. И не просто бежали, а сделали это на том же самолете, который был захвачен в плен. Как произошел легендарный побег и почему эта история так важна для нас – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: из личного архива Владимира Шарпатова

Вечный сюжет

«Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен, многих людей города посетил и обычаи видел», – так начинается знаменитая «Одиссея» Гомера, где рассказывается вечная как мир история о возвращении героя из плена. С тех пор этот сюжет повторяется на все лады снова и снова.

История побега российских пилотов из Кандагара перекликается не только с мифами и сюжетами античности, но и с подвигами советских летчиков во времена Великой Отечественной войны.

Младший лейтенант Николай Лошаков, управлявший истребителем Як-1Б, был сбит в воздушном бою 27 мая 1943 года. Он выпрыгнул с парашютом и попал в немецкий плен. 11 августа 1943 года вместе с другим военнопленным, сержантом бронетанковых войск Иваном Денисюком, Николай совершил побег на немецком самолете разведки и связи «Шторх». В погоню за беглецами устремились истребители. Лошаков был ранен, но сумел уйти от преследования и после 400-километрового перелета сел в Новгородской области.

Еще более впечатляющий сюжет: гвардии старший лейтенант Михаил Девятаев 13 июля 1944 года был сбит и попал в плен. В результате подмены нашивного номера на лагерной робе ему удалось сменить статус смертника на статус штрафника. Вскоре под именем Степана Никитенко он был отправлен в концлагерь на остров Узедом, где в ракетном центре Пенемюнде шла разработка сверхсекретного оружия Третьего рейха – крылатых ракет «Фау-1» и баллистических ракет «Фау-2».

8 февраля 1945 года группа советских военнопленных из 10 человек захватила немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершила на нем побег из концлагеря. Пилотировал самолет Михаил Девятаев. В итоге, пролетев чуть более 300 км, Девятаев доставил советскому командованию стратегически важные сведения о засекреченном центре на Узедоме. За этот подвиг в 1957 году он был удостоен высокого звания «Герой Советского Союза».

Могила Михаила Девятаева на Арском кладбище Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кстати, с 1945 года и до последних дней своей жизни Михаил Петрович проживал и трудился в Казани. Скончался Девятаев в 2002 году на 86-м году жизни. Похоронен в Казани на участке Арского кладбища, где расположен мемориальный комплекс воинов Великой Отечественной войны.

Что произошло в Кандагаре

3 августа 1995 года транспортный самолет Ил-76ТД казанской компании «Аэростан» (борт RA-76842) совершал по заказу афганского правительства коммерческий рейс по маршруту Тирана – Кабул с грузом стрелковых боеприпасов. Исполнителем заказа был известный российский предприниматель Виктор Бут (в западной прессе его часто называют оружейным бароном и даже сняли про него драму в Голливуде с Николасом Кейджем в главной роли). Бут как раз и зафрахтовал Ил-76ТД для исполнения заказа. Ранее самолет уже дважды успешно перевозил его грузы (каждый раз по 34 тонны патронов калибра 7,62 мм). К слову, ничего противозаконного в такой перевозке не было – патроны калибра менее 9,1 мм по международным правилам ИКАО были разрешены к перевозке гражданской авиацией. Но у тогдашних противников афганской власти, движения «Талибан», было иное мнение на сей счет.

Третий полет с грузом из патронов проходил поначалу точно так же, как и предыдущие, – в спокойном рабочем режиме. На борту были семь членов экипажа: командир воздушного судна Владимир Шарпатов, второй пилот Газинур Хайруллин, штурман Александр Здор, бортинженеры Асхат Аббязов, Сергей Бутузов и Виктор Рязанов и бортрадист Юрий Вшивцев.

Ил-76 летел по международной трассе через Кандагар, который находился под контролем «Талибана». Внезапно с пилотами связался диспетчер из Кандагара, приказав совершить посадку для осмотра груза. Приказ был подкреплен подлетевшим к нашему транспортнику истребителем талибов МиГ-21 с ракетами на борту. Под угрозой воздушной атаки самолету пришлось совершить посадку на аэродроме Кандагара, где всех членов экипажа захватили в плен. За перевозку смертельного для талибов груза летчиков не расстреляли только из практических соображений: их планировали использовать как заложников, чтобы Россия прекратила поддерживать афганское правительство.

Ил-76ТД, борт RA-76842 за четыре месяца до захвата Фото: Рувики Commons

Плен и побег

Захваченный самолет остался на аэродроме, а пленных талибы поместили в подвалы одной из гостиниц Кандагара. Условия содержания были ужасные: духота при жаре в 50 градусов, голый бетонный пол, на котором летчики спали без одеял и простыней. Кормили их разведенной в воде пищей, где часто плавали крысиные фекалии (из-за чего летчики сильно болели). Тем не менее пленный экипаж самолета не падал духом и был морально стоек даже в таких тяжелых условиях.

Россия предпринимала усилия по освобождению летчиков. Велись переговоры о выкупе, в какой-то момент МИД РФ даже договорился с талибами, но среди их полевых командиров начались распри, и эта попытка сорвалась. Большое участие в процессе вызволения россиян принимал первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Его советник Тимур Акулов летал на переговоры с талибами 28 раз. К освобождению летчиков подключились даже такие организации, как ОИК (ныне ОИС) и ООН, что свидетельствует о том, что рейс Ил-76 не совершал ничего противозаконного с точки зрения международного права.

Увы, но и эти усилия оказались тщетными. Над летчиками нависла смертельная опасность, ведь в случае провала переговоров их могли элементарно казнить.

Понимая всю опасность дальнейшего пребывания в плену, летчики задумали совершить побег. Как и Одиссею Гомера, на помощь им пришли хитрость и смекалка. Пленные смогли убедить талибов, что у захваченного самолета от 50-градусной жары могут возникнуть технические неполадки и необходимо его техническое обслуживание. Получив разрешение на это, россияне выяснили, что топливо из баков не слито (для этого нужны были специальные шланги). Осталось только дождаться подходящего момента.

Владимир Шарпатов, Газинур Хайруллин Фото с сайтов Министерства обороны РФ и Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ

И этот долгожданный момент наступил. 16 августа 1996 года россиянам удалось уговорить талибов провести очередные работы по техобслуживанию самолета. Это была пятница, выходной день в Афганистане, поэтому многочисленная охрана отсутствовала и на самом аэродроме было немноголюдно. Летчиков охраняли всего три автоматчика, они и зашли вместе с семеркой пленных в салон. Там россияне напали на них, разоружили и связали. Самолет разогнался по взлетной полосе и взлетел. И здесь наши летчики еще раз схитрили – направились в сторону не российской границы, а Ирана. Благодаря этому удалось обмануть истребитель талибов, полетевший в погоню через 20 минут после взлета Ил-76. Наш самолет летел на небольшой высоте, благоразумно не связываясь с наземными службами.

При подлете к иранской границе летчики назвали специальный пароль (чтобы не быть сбитыми), который им заранее тайком сообщил менеджер компании «Аэростан» Мунир Файзуллин, навещавший их в плену. Благодаря мастерству экипажа Ил-76 благополучно приземлился в ОАЭ. 378-дневный плен завершился героическим побегом. В ночь с 18 на 19 августа российские летчики вернулись в Казань.

Уроки побега из Кандагара

Через три дня был подписан указ о награждении экипажа. Владимиру Шарапову и Газинуру Хайруллину были присвоены звания Героя России, остальные члены экипажа получили ордена Мужества.

4 февраля 2010 года на экраны страны вышел достаточно успешный фильм Андрея Кавуна «Кандагар», основанный на событиях захвата казанского Ил-76. Правда, все «этнические особенности» членов экипажа в нем оказались подтерты.

Фото: скриншот трейлера фильма «Кандагар»

Чему учит эта необыкновенная история? Прежде всего – отчаянной смелости, вере в себя и любви к Родине. Смекалке и стратегическому расчету. Именно эти качества помогли нашим героям не только выжить в тяжелейшем плену, но и совершить побег и вернуться к своим близким. И все участники этого невероятного события неоднократно повторяли, что их поддерживала и вдохновляла история их земляка Михаила Девятаева. В этом воспроизведении подвига словно сама История протянула мостик между поколениями. Вечный сюжет о героическом возвращении домой снова повторился. И, наверное, повторится еще.

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Екклезиаст, 1:9 и 10).