Повторяя Одиссея и Девятаева: 30 лет невероятному побегу наших летчиков из плена
16 августа 1996 года казанские летчики угнали свой Ил-76 из плена в Кандагаре
16 августа отмечается юбилей захватывающей истории о возвращении домой: 30 лет назад российские летчики бежали из талибского плена после 378 дней неволи. И не просто бежали, а сделали это на том же самолете, который был захвачен в плен. Как произошел легендарный побег и почему эта история так важна для нас – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.
Вечный сюжет
«Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен, многих людей города посетил и обычаи видел», – так начинается знаменитая «Одиссея» Гомера, где рассказывается вечная как мир история о возвращении героя из плена. С тех пор этот сюжет повторяется на все лады снова и снова.
История побега российских пилотов из Кандагара перекликается не только с мифами и сюжетами античности, но и с подвигами советских летчиков во времена Великой Отечественной войны.
Младший лейтенант Николай Лошаков, управлявший истребителем Як-1Б, был сбит в воздушном бою 27 мая 1943 года. Он выпрыгнул с парашютом и попал в немецкий плен. 11 августа 1943 года вместе с другим военнопленным, сержантом бронетанковых войск Иваном Денисюком, Николай совершил побег на немецком самолете разведки и связи «Шторх». В погоню за беглецами устремились истребители. Лошаков был ранен, но сумел уйти от преследования и после 400-километрового перелета сел в Новгородской области.
Еще более впечатляющий сюжет: гвардии старший лейтенант Михаил Девятаев 13 июля 1944 года был сбит и попал в плен. В результате подмены нашивного номера на лагерной робе ему удалось сменить статус смертника на статус штрафника. Вскоре под именем Степана Никитенко он был отправлен в концлагерь на остров Узедом, где в ракетном центре Пенемюнде шла разработка сверхсекретного оружия Третьего рейха – крылатых ракет «Фау-1» и баллистических ракет «Фау-2».
8 февраля 1945 года группа советских военнопленных из 10 человек захватила немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершила на нем побег из концлагеря. Пилотировал самолет Михаил Девятаев. В итоге, пролетев чуть более 300 км, Девятаев доставил советскому командованию стратегически важные сведения о засекреченном центре на Узедоме. За этот подвиг в 1957 году он был удостоен высокого звания «Герой Советского Союза».
Кстати, с 1945 года и до последних дней своей жизни Михаил Петрович проживал и трудился в Казани. Скончался Девятаев в 2002 году на 86-м году жизни. Похоронен в Казани на участке Арского кладбища, где расположен мемориальный комплекс воинов Великой Отечественной войны.
Что произошло в Кандагаре
3 августа 1995 года транспортный самолет Ил-76ТД казанской компании «Аэростан» (борт RA-76842) совершал по заказу афганского правительства коммерческий рейс по маршруту Тирана – Кабул с грузом стрелковых боеприпасов. Исполнителем заказа был известный российский предприниматель Виктор Бут (в западной прессе его часто называют оружейным бароном и даже сняли про него драму в Голливуде с Николасом Кейджем в главной роли). Бут как раз и зафрахтовал Ил-76ТД для исполнения заказа. Ранее самолет уже дважды успешно перевозил его грузы (каждый раз по 34 тонны патронов калибра 7,62 мм). К слову, ничего противозаконного в такой перевозке не было – патроны калибра менее 9,1 мм по международным правилам ИКАО были разрешены к перевозке гражданской авиацией. Но у тогдашних противников афганской власти, движения «Талибан», было иное мнение на сей счет.
Третий полет с грузом из патронов проходил поначалу точно так же, как и предыдущие, – в спокойном рабочем режиме. На борту были семь членов экипажа: командир воздушного судна Владимир Шарпатов, второй пилот Газинур Хайруллин, штурман Александр Здор, бортинженеры Асхат Аббязов, Сергей Бутузов и Виктор Рязанов и бортрадист Юрий Вшивцев.
Ил-76 летел по международной трассе через Кандагар, который находился под контролем «Талибана». Внезапно с пилотами связался диспетчер из Кандагара, приказав совершить посадку для осмотра груза. Приказ был подкреплен подлетевшим к нашему транспортнику истребителем талибов МиГ-21 с ракетами на борту. Под угрозой воздушной атаки самолету пришлось совершить посадку на аэродроме Кандагара, где всех членов экипажа захватили в плен. За перевозку смертельного для талибов груза летчиков не расстреляли только из практических соображений: их планировали использовать как заложников, чтобы Россия прекратила поддерживать афганское правительство.
Плен и побег
Захваченный самолет остался на аэродроме, а пленных талибы поместили в подвалы одной из гостиниц Кандагара. Условия содержания были ужасные: духота при жаре в 50 градусов, голый бетонный пол, на котором летчики спали без одеял и простыней. Кормили их разведенной в воде пищей, где часто плавали крысиные фекалии (из-за чего летчики сильно болели). Тем не менее пленный экипаж самолета не падал духом и был морально стоек даже в таких тяжелых условиях.
Россия предпринимала усилия по освобождению летчиков. Велись переговоры о выкупе, в какой-то момент МИД РФ даже договорился с талибами, но среди их полевых командиров начались распри, и эта попытка сорвалась. Большое участие в процессе вызволения россиян принимал первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Его советник Тимур Акулов летал на переговоры с талибами 28 раз. К освобождению летчиков подключились даже такие организации, как ОИК (ныне ОИС) и ООН, что свидетельствует о том, что рейс Ил-76 не совершал ничего противозаконного с точки зрения международного права.
Увы, но и эти усилия оказались тщетными. Над летчиками нависла смертельная опасность, ведь в случае провала переговоров их могли элементарно казнить.
Понимая всю опасность дальнейшего пребывания в плену, летчики задумали совершить побег. Как и Одиссею Гомера, на помощь им пришли хитрость и смекалка. Пленные смогли убедить талибов, что у захваченного самолета от 50-градусной жары могут возникнуть технические неполадки и необходимо его техническое обслуживание. Получив разрешение на это, россияне выяснили, что топливо из баков не слито (для этого нужны были специальные шланги). Осталось только дождаться подходящего момента.
И этот долгожданный момент наступил. 16 августа 1996 года россиянам удалось уговорить талибов провести очередные работы по техобслуживанию самолета. Это была пятница, выходной день в Афганистане, поэтому многочисленная охрана отсутствовала и на самом аэродроме было немноголюдно. Летчиков охраняли всего три автоматчика, они и зашли вместе с семеркой пленных в салон. Там россияне напали на них, разоружили и связали. Самолет разогнался по взлетной полосе и взлетел. И здесь наши летчики еще раз схитрили – направились в сторону не российской границы, а Ирана. Благодаря этому удалось обмануть истребитель талибов, полетевший в погоню через 20 минут после взлета Ил-76. Наш самолет летел на небольшой высоте, благоразумно не связываясь с наземными службами.
При подлете к иранской границе летчики назвали специальный пароль (чтобы не быть сбитыми), который им заранее тайком сообщил менеджер компании «Аэростан» Мунир Файзуллин, навещавший их в плену. Благодаря мастерству экипажа Ил-76 благополучно приземлился в ОАЭ. 378-дневный плен завершился героическим побегом. В ночь с 18 на 19 августа российские летчики вернулись в Казань.
Уроки побега из Кандагара
Через три дня был подписан указ о награждении экипажа. Владимиру Шарапову и Газинуру Хайруллину были присвоены звания Героя России, остальные члены экипажа получили ордена Мужества.
4 февраля 2010 года на экраны страны вышел достаточно успешный фильм Андрея Кавуна «Кандагар», основанный на событиях захвата казанского Ил-76. Правда, все «этнические особенности» членов экипажа в нем оказались подтерты.
Чему учит эта необыкновенная история? Прежде всего – отчаянной смелости, вере в себя и любви к Родине. Смекалке и стратегическому расчету. Именно эти качества помогли нашим героям не только выжить в тяжелейшем плену, но и совершить побег и вернуться к своим близким. И все участники этого невероятного события неоднократно повторяли, что их поддерживала и вдохновляла история их земляка Михаила Девятаева. В этом воспроизведении подвига словно сама История протянула мостик между поколениями. Вечный сюжет о героическом возвращении домой снова повторился. И, наверное, повторится еще.
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Екклезиаст, 1:9 и 10).