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Происшествия 16 августа 2026 09:17

На складе Wildberries в Подольске из-за атаки БПЛА произошел пожар

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Возгорание произошло на складе Wildberries, расположенном на территории индустриального парка «Коледино» в Подольске. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его информации, в момент атаки сотрудники были выведены в укрытие, никто не пострадал.

Всего в Московской области минувшей ночью сбили и подавили 187 вражеских БПЛА. Эта атака на регион была одной из самых массированных, добавил губернатор Подмосковья.

18 июля ВСУ начали серию ударов беспилотниками по логистическим центрам маркетплейса Wildberries. Под удары попали комплексы в Электростали, Котовске, Воронеже, Краснодаре, Невинномысске и др.

31 июля глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев сообщил об отражении атаки БПЛА на логистический центр. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано, пострадавших нет.

#wildberries #атака БПЛА #подмосковье
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