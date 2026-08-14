Минниханов оценил ход уборочной кампании в Апастовском районе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Апастовский район, где ознакомился с ходом уборочной кампании и осмотрел поля. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

По приезде в район ему показали строящийся молочный комплекс. Работы начались в 2025 году. Предприятие рассчитано на 400 коров. После выхода на проектную мощность комплекс сможет производить 4 380 тонн молока в год, или около 12 тонн в сутки.

Также Рустам Минниханов встретился с комбайнерами, руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений района.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Глава Апастовского района сообщил, что сейчас в уборке задействованы 76 комбайнов, работы идут активно. Средняя урожайность составляет 38 центнеров с гектара. При этом в животноводстве необходимо продолжить работу по увеличению поголовья.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана отметил, что в районе хорошо развиты малые формы хозяйствования. Один из крупных инвесторов активно наращивает производство молока и планирует увеличить поголовье крупного рогатого скота. Министр также рассказал о мерах государственной поддержки, которые доступны для развития сельских хозяйств.

Рустам Минниханов отметил большую работу, которую в районе проводят по оптимизации деятельности и открытию социальных учреждений.