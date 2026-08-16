Эксперт Лопухина предупредила о рисках привыкания детей к готовым ответам ИИ

На вопрос о том, сколько времени школьникам можно пользоваться искусственным интеллектом, пока нет научно обоснованного ответа. Медицинские и образовательные организации не установили отдельную норму именно для ИИ, рассказала «Газете.ru» эксперт по внедрению ИИ в образование, управление и корпоративную среду Мария Лопухина.

По ее словам, если нейросети используются для учебы, важнее не продолжительность, а формат взаимодействия. Для развлечений можно ориентироваться на общие рекомендации по экранному времени – около 1–2 часов в день, хотя универсальной нормы не существует.

Главный риск, по мнению эксперта, связан не с самой технологией, а с тем, как она меняет процесс мышления. Когда ребенок регулярно получает готовые ответы, формируется привычка делегировать нейросети не только поиск информации, но и сам процесс размышления. Ослабевают метакогнитивные навыки – способность планировать действия, отслеживать рассуждения и критически оценивать информацию, снижается толерантность к интеллектуальному усилию и навык длительной концентрации.

Лопухина подчеркнула, что родителям стоит обращать внимание не на количество минут с ИИ, а на сценарии его использования. Искусственный интеллект должен помогать ребенку думать, а не думать вместо него. Особенности работы с ИИ должны транслироваться не как лайфхаки, а с учетом влияния на крупные социальные процессы, включая образование.