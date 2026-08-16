Татарстанская синхронистка Кленина завоевала два золота на первенстве мира

Фото: Федерация водных видов спорта России

Татарстанская синхронистка, представляющая ФСО «Динамо» РТ, воспитанница «Школы Покровской» Александра Кленина завоевала две золотые медали первенства мира в составе юниорской сборной России – в групповой произвольной и акробатической программах.

«Поздравляю тренерский штаб, весь коллектив и старшего тренера команды Наталью Мендыгалиеву! Сбылось то, о чем мы мечтали многие годы: сборная России выступила на международном турнире с российским флагом и гимном. Великолепное выступление! Это продолжение победных традиций, которые заложила главный тренер сборной России с 1998 по 2025 год Татьяна Покровская. Наши обе сборные – и взрослая, и юниорская – показали в Париже и Будапеште, что российские синхронисты – это совершенно другой класс и уровень», – отметила заслуженный тренер РФ, советник председателя «Динамо» РТ Ольга Павлова.

Кроме того, сборная России по синхронному плаванию стала первой в общекомандном и медальном зачете.