В Лениногорском районе отремонтировали дорогу почти в 2 км

В Лениногорском районе завершен ремонт участка автодороги Лениногорск – Ивановка – Михайловка. Протяженность обновленного участка составила 1,9 км. Работы проведены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Специалисты выполнили фрезерование старого покрытия, уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси А11Нн и верхний слой из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-11. Общая площадь асфальтобетонного покрытия превысила 13 тыс. кв. м.

Проведены работы по укреплению обочин на площади более 5,5 тыс. кв. м. Установлены новые дорожные знаки и искусственная дорожная неровность для повышения безопасности. На всем участке нанесена горизонтальная разметка.

Работы выполнены подрядчиком ООО «Татнефтедор».