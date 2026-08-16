Беспилотники, сделанные в Великобритании, впервые были задействованы киевским режимом для ударов вглубь России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежную прессу.

Дрон Nyan производится компанией Callen-Lenz в английском графстве Уилтшир. ВСУ использовали его для ударов по нефтеперерабатывающим заводам в Волгограде и Ярославле.

Маршал авиации в отставке Грег Бэгвел считает, что применение британских БПЛА против России может дать Москве основания рассматривать расположенные в королевстве заводы по производству таких беспилотников как легитимные цели. Однако сценарий прямой военной конфронтации между Россией и НАТО эксперты считают маловероятным, передает агентство.